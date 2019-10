Los vestidos imponen su tendencia este otoño BRÚJULA DE ESTILO Esta temporada se imponen como prenda versátil, en diferentes cortes y estampados a la moda GEMA DE LUELMO Martes, 8 octubre 2019, 15:16

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Si me preguntan cuál es mi prenda preferida, sin duda alguna, diría que el vestido. Es una opción perfecta para todas las épocas del año. Confieso que me gustan de todas las formas y, cada temporada, me dejo llevar por las tendencias y adquiero alguna novedad.

Eso sí, siempre elijo opciones que sean afines a mi estilo, mi forma de vida y, sobre todo, que me queden bien. Porque siempre valoro que me sienta cómoda con ellos. Os voy a enseñar un par de estilismos que me he puesto hace unos días, en los que el protagonista es el vestido. Y es que este otoño no faltarán en vuestros armarios y en los looks que veremos en redes sociales...

Flores otoñales

Un vestido de flores, cien por cien tendencia esta temporada y casi todas las campañas, en el que destaca su tejido «arrugado» y el diseño asimétrico. Lo puedes llevar suelto, pero yo, en esta ocasión, lo he ajustado a la cintura con un cinturón elástico con hebilla dorada. Lo llevo con una 'blazer' corta de piel, mules de pedrería y un bolso negro.

Por si os sirve de referencia, este es un vestido que llevé para un día de trabajo y de recados por nuestra ciudad. ¿Os gusta?

Vestido: Zara.

Zapatos: Tienda Local.

'Blazer': Massimo Dutti.

Estampado espiga

Este vestido es un poco más especial. Realizado en un tejido más lujoso, como es el lúrex, de corte largo y finalizado con un volante y en un estampado en forma de espiga. Lo combiné con zapatos de tacón fucsias y bolso del mismo color.

En una de las imágenes aparezco con mi amiga Rosa Melgar, nueva colaboradora de Cantabria DModa, con la que acudí a disfrutar del desfile de Odette Álvarez en el Palacio de La Magdalena. ¡Un evento increíble!

Vestido: Zara.

Zapatos: Mango.

Bolso: Purificación García.

Seguro que tenéis algún vestido para vestir con personalidad el otoño o puede que fichéis algún diseño, incluso os inspiren mis ideas. Si queréis ver más looks, podéis seguirme en Instagram, Facebook o en mi blog, 'Brújula de Estilo'. ¡Nos vemos pronto en Cantabria DModa!

Síguenos en: