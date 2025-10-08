El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Martínez de Irujo. EFE

Paige Harris, la nueva incorporación en la familia Alba

La joven británica, pareja de Luis Martínez de Irujo, disfrutó de la boda de los duques de Arjona como una más

Joaquina Dueñas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:39

Comenta

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan supuso, además de la celebración de amor de la pareja, la presentación en sociedad de Paige Harris, novia de Luis Martínez de Irujo, hijo del duque de Arjona. La joven aparece posando con la familia en algunas de las fotografías del enlace publicadas por la revista ¡Hola!, cedidas por los novios. También se la ve disfrutando de un romántico baile con su pareja.

Ha sido precisamente esta publicación la que ha revelado que se trata de una joven británica nacida de Bournemouth, ciudad de la costa sur de Gran Bretaña, que ejerce como experta financiera en J.P. Morgan, la misma consultora en la que trabaja Luis Martínez de Irujo desde junio de 2022.

Por lo demás, son pocos los detalles que han trascendido. Se desconoce cuándo comenzó su romance y si la familia Alba ya conocía a Page con anterioridad al enlace. Lo que sí es seguro es que pudo disfrutar de la boda de los duques de Arjona plenamente integrada con las invitadas más jóvenes, como Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo, o la propia Amina, la otra hija de Cayetano y melliza de Luis, que ejerció de madrina de su padre.

Entre las anécdotas que completaron el gran día, el divertido baile cruzado que protagonizaron Cayetano y su hija junto a Bárbara y Luis o el original regalo de Eugenia a los novios: una moto de época con sidecar con la inscripción 'Arjona Dukes'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo
  3. 3

    Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención
  4. 4 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  5. 5

    Los funcionarios con dependientes a su cargo tendrán jornada intensiva en verano y preferencia para las vacaciones
  6. 6

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  7. 7

    El Ministerio avanza por primera vez la fecha en la que el tren a Bilbao entrará en servicio: «Antes de 2050»
  8. 8

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  9. 9

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  10. 10

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Paige Harris, la nueva incorporación en la familia Alba

Paige Harris, la nueva incorporación en la familia Alba