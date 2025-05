El Palacio de Buckingham zanja el asunto de la seguridad del príncipe Harry

Joaquina Dueñas Domingo, 4 de mayo 2025, 13:08 Comenta Compartir

Si quedaba un hilo de esperanza para una reconciliación entre el príncipe Harry y su familia paterna, la demoledora entrevista que concedió a la BBC con motivo del fallo judicial sobre su seguridad y la de su familia en suelo británico la ha hecho estallar por los aires. En este sentido, el Rey Carlos III no se ha pronunciado, pero sí el Palacio de Buckingham, que ha emitido un comunicado en el que da por zanjado el asunto. «Los tribunales han examinado repetida y meticulosamente los problemas con los acuerdos de seguridad, llegando en cada ocasión a la misma conclusión», expresaron. «Habría sido constitucionalmente impropio que Su Majestad el Rey Carlos III interviniera mientras este asunto estaba siendo considerado por el Gobierno y revisado por los tribunales», añadieron desde la Casa Real.

Una contundente respuesta que parece alineada con el sentimiento del monarca, profundamente decepcionado. «Le ha molestado que se sugiera de alguna manera que a él no le importa su familia o que debería intervenir. Le preocupa especialmente que el Gobierno haya tenido que invertir considerables recursos y costes para defender su postura», ha recogido la prensa inglesa, que también afirma que el marido de la Reina Camilla está «frustrado» y «muy molesto» con el último movimiento de su hijo menor.

«No sé cuánto tiempo le queda a mi padre; no me habla por este asunto de la seguridad. Ha habido tantos desacuerdos y diferencias entre algunos miembros de mi familia y mí…», reveló el príncipe Harry en la entrevista concedida a la BBC, conmocionando a la opinión pública británica, que ha quedado muy preocupada por la salud de su rey, diagnosticado de cáncer. «Esta situación actual, que ya lleva cinco años en lo que respecta a la vida y la seguridad, es el punto de fricción», confirmó Harry.

Un grave distanciamiento con los Windsor que, según dijo, desea que termine: «Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleado», expresó. Sin embargo, acciones como sus declaraciones públicas no hacen más que agudizar el problema. Incluso llegó a hacer referencia a su madre y a su trágico fallecimiento. «No quiero que la historia se repita. A través del proceso judicial, he descubierto que algunas personas desean que la historia se repita», afirmó.

La decisión judicial por la que se confirma que no tiene derecho a seguridad pública durante sus visitas al Reino Unido hace que el duque de Sussex renuncie definitivamente a viajar con su familia a su tierra natal. «No puedo imaginar un mundo en el que tenga que traer a mi esposa e hijos de regreso al Reino Unido en este momento. Creo que es muy triste no poder mostrarles a mis hijos mi patria», dijo.

Su mujer y sus hijos son precisamente su refugio lejos de los Windsor. Meghan Markle ha publicado en sus redes sociales una bucólica fotografía en blanco y negro en la que aparece su marido de espaldas a la cámara con sus dos hijos. Mientras pasea por un jardín, lleva a la pequeña Lilibet en sus hombros y a Archie de la mano. Una forma de apoyar a su marido en este difícil momento y de mostrar la unión de su familia, instalada en Estados Unidos desde 2020, antes del nacimiento de su hija menor, que no ha podido conocer en persona a su abuelo Carlos, el Rey, o a sus tíos, los Príncipes de Gales, Guillermo y Kate, que también tienen tres hijos pequeños, George, Charlotte y Louis, con quienes no han podido compartir momentos de convivencia.