Borja Terán: «Cantabria tiene una personalidad apabullante que no valoramos» 07:02 El crítico televisivo santanderino estrenó esta semana nueva sección radiofónica junto a Julia Otero SERGIO SAINZ Lunes, 5 noviembre 2018, 18:09

Borja Terán (Santander, 1981) nació con un mando debajo del brazo. Construyó su memoria catódica a base de sintonías, presentadores, líneas de guion, platós… y con los años hizo de su pasión, la televisión, toda una profesión. Tras pasar por diferentes puestos, siempre con su mirada inquieta, sus críticas se han convertido en referencia de la industria audiovisual.

Aunque vive en Madrid, ahora se acostumbrará al AVE para visitar cada lunes en Barcelona a Julia Otero en su estudio de Onda Cero Radio. Esta misma semana estrenó una nueva sección, 'Historias de la Tele', en la que aportará su particular visión del medio que tan bien conoce.

Eso sí, no dejará de escaparse a la capital cántabra. Este verano prolongó sus vacaciones 'en casa' para terminar un libro que verá la luz próximamente y lanzar un nuevo proyecto en Instagram, 'Con la tele aprendí', en el que recuerda capítulos memorables de la pequeña pantalla. No faltan alusiones a sus intocables, como el 'Un, dos, tres…', y esa vieja escuela que defiende a ultranza. «Voy soltando pildoritas de análisis televisivo de nuestra nostalgia y el presente. Las lecciones inteligentes que nos deja la 'caja tonta', que es muy lista».

Estos días el periodista santanderino no ha perdonado la visita anual al FesTVal de Vitoria, donde las cadenas –excepto Mediaset– están lanzando sus bazas para la nueva temporada. Su apuesta es que este año veremos «un cambio en TVE, va a recuperar nuevas ideas, enfoques y más pluralidad en los informativos». Así mismo, vaticina que «la ficción española va a dar el salto a los 50 minutos, por fin», algo que ya empieza a poner en práctica Antena 3. En cuanto a programas no oculta su escepticismo, «vamos a seguir muy como siempre, las cadenas tienen un temor a arriesgar en nuevos formatos y eso es un problema».

Amor-odio

Borja reconoce volverá siempre a Cantabria, «me escapo cuando quiero relajarme y escribir cosas con más tiempo para procesar». Aunque no oculta su «relación de amor-odio» con sus orígenes, porque «es una comunidad autónoma que no se exprime tanto como debe. Los cántabros nos creemos que somos los mejores y, a veces, no nos esforzamos por ser mejores de verdad». De hecho, lamenta las «oportunidades que pierde la región para ser más rica culturalmente».

Hace unas semanas aportó su granito de arena con su hilo de fotografías insólitas sobre Santander, «sitios que no son tópicos, pero que tenemos todos en el recuerdo». Sumando todas sus idas y venidas reconoce que «Cantabria tiene una personalidad apabullante que muchas veces no valoramos». Eso sí, aplaude que, «por suerte, Santander sigue manteniendo muchos lugares auténticos».

Mientras le sigan inspirando, nos alegraremos. Tanto como de comprobar que su nombre encabeza el quién es quién del periodismo televisivo nacional. Y, sí, ¡es de los nuestros!