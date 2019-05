La ceremonia de boda en Cantabria, ¿civil o religiosa?

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Empezamos a despedir mayo y estamos cada día más adentrados en las bodas. Hoy he pensado en escribir sobre la ceremonia. Existen muchos tipos de ceremonias, en España las más habituales son las religiosas y las civiles.

Aunque ambas son ceremonias, lo cierto es que son dos celebraciones diferentes en bastantes cosas. Empezando por la duración, por ejemplo, una ceremonia civil duraría sin lecturas unos 10 minutos, y con lecturas lo más común son 30 minutos de ceremonia. Mientras que una ceremonia religiosa son unos 30 minutos sin música ni lecturas.

Carla y David tras su enlace religioso. / YULIA IGNATOVA

La tramitación de expediente matrimonial para una boda civil tiene validez durante un año. Sin embargo, en la ceremonia religiosa la tramitación del expediente matrimonial se puede hacer durante los 6 meses previos a la boda.

Para la boda civil no es necesario ningún tipo de cursillo, mientras que en la boda religiosa los novios tienen que tener hasta el sacramento de la confirmación hecho y un cursillo pre-matrimonial. Tranquilos, los que no estéis confirmados podéis pedir una dispensa matrimonial que os permite aplazar dicho sacramento un año. Durante ese año, la persona que solicita la dispensa matrimonial, se compromete a confirmarse.

Espectacular boda civil de Marta y David. / YULIA IGNATOVA

En la boda civil no suele haber testigos, esto es más común en bodas religiosas. Y en ambas suelen formar parte del cortejo los niños de arras y padrinos.

En las bodas civiles los ritos pueden ser elegidos por los novios y no existe ninguna restricción. En las bodas religiosas los ritos, al igual que los cantos, no pueden ser profanos, pese a que en muchas iglesias ya los sacerdotes están siendo un poco más flexibles con estos temas.

El 'Sí, Quiero' de Ana y Toñín. / MICHEL QUIJORNA

A mí me encantan las bodas religiosas, siento preferencia por ellas y no es una cuestión de religión, sino de elegancia. Por alguna razón, cuando mis novios me dicen que su boda será religiosa, me gusta más.

Creo que también influye el problema del tiempo, aquí en Cantabria las ceremonias civiles en Santander suelen ser en el Palacio de La Magdalena, pero en provincia suelen ser al aire libre, y cuando existe la posibilidad de lluvia, la iglesia siempre es un mejor plan.

Espero haberos ayudado un poquito a aclarar alguna duda, ahora toca descansar que la boda de ayer, además de dejarme con una sensación pletórica de felicidad, me ha dejado agotada.

La idílica boda Valeria y Juanjo. / RUBÉN GARES

Si queréis podéis seguir todo el trabajo que desarrollo con mi equipo en la página web o en redes sociales: Facebook e Instagram.

Desde Cantabria, historias basadas en bodas reales.

¡Gracias mil!

Síguenos en: