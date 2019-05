Tratamientos de belleza para que las novias cántabras estén radiantes

Otra vez domingo, el tiempo vuela, ¿no creéis? Desde Cantabria DModa hoy os hablaré de los tratamientos de belleza que más me gustan. Y me gustan porque realmente funcionan.

Mi preferido es el masaje relax drenante. Os recomiendo daros un par de sesiones la semana antes de la boda, por ejemplo lunes y viernes. Este masaje conseguirá que además de sentiros más relajadas, os sintáis totalmente deshinchadas.

Para tener una piel corporal luminosa e hidratada os recomiendo que os hagáis dos semanas antes de la boda un peeling corporal y seguido una hidratación profunda. Vais a notar una piel mucho más hidratada y suave.

En el caso de la limpieza facial os recomiendo que os la hagáis mínimo tres semanas antes de la boda, aprovechar y haceros una hidratación facial seguido de la limpieza y si podéis repetir la hidratación facial el lunes antes de la boda, sería lo ideal.

En cuanto al broceado de la piel, es mejor que no abuséis, aunque sí que es cierto que tampoco el blanco nuclear favorece, conseguir un término medio sería lo ideal. Viviendo en Cantabria y casándoos en verano tema del bronceado no es un problema, el problema es quemarse. Siempre tenéis que poneros protección solar, pero sobre todo protección solar mínimo del 50 en la cara. También tenéis que tener en cuenta que si os hacéis la prueba de maquillaje en invierno y os casáis en verano debéis de informar a vuestro maquillador que tono de piel soléis coger para que lo tenga en cuenta a la hora de la aplicación de la base.

Cuestión de bienestar

En todos los centros que conozco recomiendan hacerse unas sesiones de Indiba. Lo tenéis facial y corporal. La sesión facial dárosla el día antes de la boda, el resultado es muy notorio.

En cuanto a las manos, tendréis pensado haceros la manicura, pero tenéis que pensar varias cosas antes de decidir qué tipo de manicura queréis haceros para ese día. Si tenéis intención de iros de viaje de novios seguido de la boda, debéis de tener en cuenta que tipo de manicura queréis, normal, permanente, semi-permanente, gel o porcelana y también tenéis que tener claro cuánto tiempo os dura la manicura que escojáis. Lo mismo pasa con la pedicura, pero en cuanto a esta una objeción; no os hagáis una pedicura profunda la misma semana de la boda, mejor la anterior y pintaros las uñas la semana de la boda.

En cuanto al pelo, es muy apropiado que os hagáis una hidratación capilar y un tratamiento de brillo. Hablar con vuestro estilista y que os recomiende el tratamiento que mejor le vaya a vuestro tipo de cuero cabelludo y de pelo.

En cuanto de pestaña, puedes optar por hacerte un tratamiento tres meses antes de la boda, existen tratamientos en farmacias y en centros estéticos que consiguen alargar las pestañas. O puedes hacerte una extensión de pestañas, a mí me encanta como las hace Deyanira Hidalgo.

Las cejas, marco muy importante de la cara. Busca donde sepan depilar muy bien y darle forma. Si tienes una ceja despoblada o mal dibujada puedes hacerte una micro-pigmentación. En el tema cejas la experta es Juliana Alencar.

Creo que no me olvido de nada más, pero por si acaso se me pasa algo es mejor que habléis con vuestra esteticién. Cuando delegas en un profesional lo mejor es dejarlo hacer su trabajo.

Os dejo los nombres de mis centros de belleza favoritos:

En Santander: Yowe, Be Happy y Vanitas Vanitatis. Sin ninguna duda los mejores.

En Laredo: Belleza y Salud Laredo. Aquí estaréis en las mejores manos.

En Reinosa: Sin ninguna duda, Centro de estética Juli.

En Solares: Al que llevo yendo 25 años y creerme que hacen todo lo que os he recomendado, a la perfección, centro de estética Paloma Vidal.

Espero que os sirvan todas mis recomendaciones. La próxima semana hablaremos de tratamientos médico estéticos. ¿Os apetece?

