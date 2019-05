Belleza a domicilio el día de la boda en Cantabria

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Ya es domingo y este es un domingo muy especial. Hoy quiero felicitar a todas las madres que nos leen y, sobre todo, a la mía.

Continuando el post del domingo pasado, esta vez toca hablaros del estilismo a domicilio. Cada vez son más las novias que nos piden este servicio, así que paso a hablaros de mis estilistas favoritos para hacer domicilio.

Empezaré por el servicio de peluquería y os hablaré de Esther Torralbo. Tras muchos años trabajando como encargada en una prestigiosa cadena de peluquería en Bilbao, decidió lanzarse a la aventura como 'freelance'. Bueno, eso y que el amor llamó a su puerta y la trajo a vivir a Cantabria. Sin ninguna duda, es la reina de las trenzas despeinadas. Es muy buena peluquera y, además, un encanto. Es una gran profesional y tiene una agenda muy difícil para conseguir cita.

Galería. Lucía, el día de su boda con Bjorn, con sus damas después de la sesión de maquillaje a domicilio. Así como otras imágenes de enlaces de ensueño en Cantabria. / F2STUDIO

Si buscas algo más peinado, más perfeccionado tu peluquero a domicilio es Carlos. Cuida los detalles y trabaja muy bien el pelo. Tiene un salón de peluquería en Santander, The Factory Hair Studio, pero yo lo llamo siempre para domicilio. Es un gran profesional, y tras trabajar varios años en su Barcelona natal, se vino por amor a Santander y gracias a ello podemos disfrutarle mucho.

Mi siguiente peluquera preferida es Nuria, ubicada en el centro de Santander en su salón Tu Pelu, pero también la llamo siempre para domicilio porque me encanta su forma de trabajar, su optimismo y sus ganas de hacer siempre bien las cosas. Nuria estuvo unos años en una reconocida peluquería de Santander, y un buen día decidió lanzarse a la aventura creando su propio salón firmado por su profesionalidad. Es una crack en todo lo que hace, da lo mismo despeinado que clásico, ¡lo borda!

Ahora toca hablaros de Ángel Peral, tiene salón desde hace muchos años en el centro de Santander. Yo trabajo con él y su equipo siempre domicilio y me encantan. Se notan mucho los años de bagaje de Ángel por su manera de trabajar y de hacer fácil cualquier servicio por complicado que sea. Exigente con todo lo que hace y eso se demuestra en los resultados de su trabajo. Tiene un maravilloso grupo de profesionales que cumplen cualquier expectativa.

Ana, la novia, feliz en su gran día. / MICHEL QUIJORNA

Y tras la pelu, hablemos del maquillaje. Empezamos por Carmen, podéis encontrarla en Instagram como @crcmakeuppassion. Carmen es muy top. Toda ella es espectacular, al igual que su trabajo. Es creativa, perfeccionista, detallista y todo esto lo traslada a sus maquillajes. Es la mejor maquillando un ojo. Da lo mismo la dificultad del ojo, ella lo borda. Lleva años trabajando para Mac y siempre está a la última en todo, defiende a capa y espada los productos de la firma y trabaja siempre con ellos. Nos cuenta dónde encontrar al mejor que hace... o que sea. Cada dos por tres está en un curso de algo que tiene que ver con mejorar su firma. Yo diría que es una adicta al maquillaje.

Seguimos con Paula, podéis encontrarla en redes como @paula_oti y es la dulzura personificada. Paula es la mejor haciendo maquillaje suave. Cuando una novia me dice que quiere un maquillaje que no quiere que se note, sin ninguna duda es de Paula. Su maquillaje es como decimos aquí, muy fino. Elegante, pausada, dulce, todas estas cualidades son ella y sus trabajos. Paula es muy buena formadora y así lo demuestra en sus cursos. Trabaja con las mejores marcas del mercado y además nos descubre siempre marcas y productos nuevos. No sólo hace domicilio y cursos, también trabaja para algunos de los mejores salones de peluquería de Santander.

Impresionante trenza de Elena en su boda con Héctor. / YULIA IGNATOVA

Mi siguiente elección es Bety, podéis encontrarla como @betypeli68, es la veterana. Su experiencia en el sector de la cosmética viene de trabajar durante años dirigiendo la firma de perfumerías Güezmes. Fue dueña de una de las tiendas, esto la ayudó a codearse con las mejores firmas del mercado de la cosmética y se ha formado con los mejores profesionales a lo largo de los años. Bety trabaja con las mejores marcas y conoce a la perfección la alta cosmética, esto se nota en su maquillaje.

Y, por último, pero no menos importante os hablo de Ruth. Podéis encontrarla como @ruthmamakeuphe_art. Tras llevar varios años en la firma de MAC, por fin es reconocido su trabajo y este año ha formado parte junto con @willmajeupartist, del maquillaje del desfile de la Barcelona Bridal Fashion Week. Ruth maquilla y parece que dibuja en el rostro. Su maquillaje parece terciopelo. Se notan sus años en MAC, resalta pómulos y dibuja labios como nadie. Ruth empatiza rápido con su clienta y consigue a la perfección cualquier exigencia.

Momentos cómplices en la boda de Ana y Toñín. / MICHEL QUIJORNA

Espero que esto os sirva a la hora de elegir servicio de estilismo a domicilio.

Gracias por leerme y espero que todas mis recomendaciones os sean prácticas en vuestro gran día.

Desde Cantabria, historias basadas en bodas reales.

¡Gracias mil!

Ana, la novia, saluda emocionada en su gran día. / MICHEL QUIJORNA

