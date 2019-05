Los mejores tratamientos médico-estéticos previos a la boda BODAS DMODA En Cantabria tenemos grandes profesionales de la belleza en los que confiar para brillar en vuestro gran día VANESSA ABASCAL Domingo, 19 mayo 2019, 14:59

¡Buenos días desde Cantabria DModa! No importa que no sean soleados, recordad que para que tengamos una tierra verde tiene que llover, aunque lo ideal sería que lloviera de lunes a jueves y por la noche, ¿no creéis?

Como os comenté en el post anterior, seguimos hablando de belleza, nos metemos en profundidad con los tratamientos médico-estéticos. Hoy en día la imagen es algo que importa bastante tanto a mujeres como a hombres, y si es en una medida equilibrada, es algo perfecto.

Todos tenemos cosillas que nos gustaría mejorar o cambiar, yo apuesto y defiendo que cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que le dé la gana y mucho más si se hace con la intención de mejorar. Pero ojo, tenemos que valorar muy bien qué hacernos y, sobre todo, dónde hacerlo. Como en todas las profesiones existen profesionales en los que se puede confiar a ojos cerrados y personas que, pese a que tengan un título, no son tan profesionales. Es aquí donde debéis de diferenciar bien vosotros en manos de quién os ponéis para confiarle vuestro cuerpo.

Los tratamientos de belleza médico-estéticos son muchos, las posibilidades de corregir, mejorar y cambiar son amplias. Así que he decidido centrarme en los tratamientos que más han usado algunas de mis novias o sus familiares más cercanos, o yo misma, y que más me han gustado.

Cantabria cuenta con grandes profesionales de la belleza. / DM

Hace un par de meses me hice una limpieza profunda en la clínica del doctor Javier Arnaiz Campuzano y me encantó. A mí me gustan los tratamientos de belleza, pero soy muy desconfiada. Soy de las de 'ver para creer' y tengo que decir que realmente la limpieza de la piel con punta de diamante funciona, te deja una piel muy suave e hidratada, además de muy limpia. Ellos lo recomiendan cada dos meses, para una novia yo también lo recomiendo durante el año previo a la boda, pero para una invitada, por ejemplo, o para alguien que quiera cuidarse la piel, quizás se pueda distanciar más en el tiempo.

El peeling es otro tratamiento que me gusta mucho por los resultados. Existen varios tipos de peeling, consultar al profesional donde vayáis cuál es el más adecuado para vuestra piel. ¡Ojo dónde os hacéis un peeling químico! Tuve el caso de una novia que se hizo un peeling químico donde no debía y años después aún sufre las consecuencias. Si os vais a hacer un peeling químico cuidado dónde os lo hacéis, de verdad. Os recomiendo la clínica del Doctor Javier Arnaiz Campuzano y la Clínica de la Carmen Fernández Ayestarán. He estado en sus clínicas y son totalmente recomendables. Me encantan porque no les gustan los excesos y, lo más importante, revisan cada tratamiento que hacen citando a sus pacientes días después de hacerse el tratamiento. Hacen un seguimiento exhaustivo y los tratamientos son muy personalizados.

El peeling químico es un peeling profundo y no se puede hacer en cualquier época del año y se tiene que repetir varias veces, seguir las indicaciones de los médicos siempre. La verdad es que el cambio en la piel es muy muy visible tras hacerse este tratamiento.

A la última

Otros dos tratamientos que tienen unos resultados sorprendentes son el bótox y las vitaminas. Yo he visto a la Doctora Carmen Fernandez Ayestarán hacer estos tratamientos y los resultados son verdaderamente notables a la vez que naturales, por eso os la recomiendo.

Me he rendido al ácido hialurónico, lo he probado en los labios y tengo un sabor agridulce con este tratamiento. Me lo hice en un centro que no es ninguno de los que os recomiendo, y no le recomiendo porque pese a que el resultado no fue malo, no quedé contenta con la forma de trabajar de esta clínica. Yo siempre que puedo acompaño a las novias a los centro para ver el resultado de los tratamientos que se hacen, así puedo recomendar o no, según mi criterio de resultados. Tanto la Dra. Carmen como el Dr. Javier vuelven a ver a sus pacientes a las dos semanas del tratamiento para valorar si tienen que retocar o no y, sobre todo, para saber cómo está su paciente, si le gusta el resultado, no le gusta, se siente cómodo etcétera. Hago mucho hincapié en esto porque es importante, de verdad.

Los labios, uno de los puntos clave de la belleza en la actualidad. / DM

Volviendo a mis labios, me recomendaron este centro y quise probarlo, suelo hacer esto antes de recomendar a nadie ir. Pues bien, me trataron muy bien, la doctora que me trató me pinchó el labio sin anestesia de ningún tipo, no me preguntó si tenía la menstruación o no. Esto es importante porque por lo que se ve, cuando tenemos la menstruación es mayor el riesgo de hematoma, no me habló para nada del producto que me iba a infiltrar. Esto es algo súper importante, siempre debéis preguntar qué productos os van a poner, y quizás lo peor de todo es que no me citó para una revisión. Llamé una semana después de haberme infiltrado y me dijeron que no era necesario volver, que ella lo hacía perfecto a la primera. Y esta respuesta me gustó mucho menos.

Los labios que yo he visto y que vosotros podéis ver en las redes sociales de los doctores que os recomiendo, son labios con resultados naturales, sensuales, hidratados y muy bonitos. A mí me encanta este tratamiento, pero quizás sea porque siempre quise tener los labios de Megan Fox.

Hoy en día resaltar nuestra belleza natural y mejorarla es cuestión de acertar en las manos del profesional en el que vamos a confiar. En Cantabria tenemos profesionales muy buenos en los que confiar, mi experiencia en estas dos clínicas han sido para recomendar cien por cien.

Estoy valorando volver a rellenarme el labio, ¿os parece que lo grabemos y lo publiquemos un domingo en esta sección?

Recordar que no vale todo, que cada piel y cada cuerpo es diferente y, sobre todo, valorar que es importante no perder nuestra esencia.

Una novia, en pleno tratamiento. / DM

