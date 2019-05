Cocina en casa un original bizcocho de piña LA DULCE VIDA DE MARY EN CANTABRIA Comparto una de mis recetas estrella, un particular postre que fusiona lo dulce y saludable MARÍA MALO Lunes, 27 mayo 2019, 18:38

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! Sí, ya sé que tenía pendiente compartir alguna receta dulce y he pensado que el bizcocho de piña era la mejor opción. Os confesaré que es una de las peticiones estrella en mi catering, por sabrosa y sorprendente. Lo que me gusta es que no perdemos la parte saludable, dando la importancia a la fruta en nuestra dieta, aunque sea en un modo más dulzón. ¡Espero que os guste!

Ingredientes:

-225 gramos de harina tamizada.

-225 gramos de mantequilla temperatura ambiente (troceada).

-225 gramos de azúcar glas tamizada.

-Cuatro huevos L a temperatura ambiente.

-Una cucharadita de levadura en polvo.

-Dos cucharadas de leche entera.

-Aroma de piña.

Paso a paso:

1-Cortar la piña en dos partes.

2-Quitar el corazón de la piña y vaciarla.

3-Trocear la piña, en el tamaño que más os guste.

4-En una sartén poner la piña troceada, cuatro cucharadas de azúcar y un poquito de mantequilla. Caramelizar.

5-En un bol poner todos los ingredientes para hacer la masa del bizcocho. Batir bien todos los ingredientes.

6-Añadir aroma de piña.

7-Rellenar la piña de piña caramelizada.

8-Rellenar la piña con la masa de bizcocho.

9-En una bandeja de horno colocar papel de hornear. Colocar las piñas. Hornear a 160 grados durante 40 minutos, más o menos, según el horno.

10-Sacar del horno y Espolvorear azúcar glas. Preferible degustar el bizcocho templado.

Resultado final:

Espero que disfrutéis con esta dulce receta, pero si queréis elaborar otras muchas con mi particular estilo, podéis buscar en mis en redes sociales: Facebook o Instagram. ¡Hasta el lunes que viene!

Síguenos en: