Empieza la cuenta atrás: 'La Verdad' en 8 capítulos CANTABRIA EN TV La segunda temporada de la ficción de 'Plano a Plano' para Telecinco revelará la trama cerrada de los secretos que giran en torno a la desaparición de Paula García MARTA GUTIÉRREZ RUMOROSO Santander Jueves, 8 noviembre 2018, 21:40

La voz en off del actor José Luis García, Lalo Ruiz en la ficción, nos ponía en situación tras el parón estival de la emisión de 'La Verdad'. El resumen inicial era más necesario que nunca para volver a retomar el hilo de la trama. Su relato nos confirmaba que sí, que era cierto, que no era un espejismo y que se iba a estrenar, de veras, la recta final de la serie. Precisamente, «sábado» fue el nombre del capítulo de ayer emitido, eso sí, un miércoles. Este «particular sábado» no se presentaba con el plan tan típico de Cantabria de irse de rabas, con el que bromeaba Lalo Ruiz en uno de sus diálogos, sino para organizar una entrevista, aunque no una cualquiera, la más esperada tras la aparición de Paula García y de la que, sin duda, se va a hablar mucho en el siguiente capítulo.

El hashtag de #LaVerdadVuelve ha sido verídico. La afirmación no es banal ni mucho menos. Con esta serie, más bien con la cadena Telecinco y el trato que la ha dado, uno nunca sabe a qué atenerse. Lo mismo aparece en la programación que desaparece. A los antecedentes de su trayectoria me remito. El caso es que su regreso había que celebrarlo y Jon Kortajarena, uno de sus protagonistas, no defraudó marcándose un bailecito en redes sociales.

Se nos hizo tarde...

Ahora el thriller está en modo «créate una fama y échate a dormir». Nunca mejor dicho, porque acabó en torno a las 00.30 horas. No se lo ponen fácil a la audiencia con esa duración. Una prueba más a la fidelidad de un público al que hay que reconocerle su mérito, pese a que acusa el desgaste de sus idas y venidas, y eso haya supuesto una caída del share alcanzando un respetable, eso sí, 12.7% de share teniendo en cuenta las circunstancias. No hay que olvidar tampoco que entre otros le presentaba batalla, ni más ni menos, que al resucitado fenómeno de 'OT' de La 1, que sumó un 15.3% de cuota de pantalla.

Arranca así la nueva temporada en la que todo saldrá a la luz y se sabrá la auténtica verdad de todos los personajes que protagonizan esta ficción. Por delante, quedan tras el de ayer siete capítulos más para armar el puzle definitivo. En Cantabria, la cuna del rodaje de 'La Verdad', el público es fiel. Son muchos los que siguen cada entrega con la ilusión de reconocer alguna localización cuando no a algún extra de la figuración. Ayer, los espectadores volvieron a añorar la comisaría de policía ubicada en la Escuela Técnica Superior de Náutica de Santander o la sede de 'El Diario de Santander', repleta de ejemplares de 'El Diario Montañés', el periódico al que toma como referencia.

Lalo Ruiz en la redacción del periódico inspirado en 'El Diario Montañés'.

En la ficción comparte escenario comunicativo con otro medio 'El Faro de Santander'. Precisamente, el Faro de Cabo Mayor es el hilo conductor de la serie, pues sitúa la casa de la familia protagonista en ese entorno, aunque ya hemos contado en Cantabria DModa que la residencia de lujo es de las contadas localizaciones que se ubican en Madrid. Ver al Ferry a través de la ventana del despacho del banquero Fernando García (Ginés García Millán) con vistas a Puertochico también fue otro brillante momento.

La bahía, vista idícila desde el despacho de Fernando, el padre de Paula García.

Más pena dio el ambiente de siniestralidad de la trama que se registra en el Puerto de Raos con el 'accidente' en el que se vio envuelta Ana Llanos (Ana Álvarez) en plena investigación. Siempre resulta un placer contemplar esas escenas de la ciudad de Santander, de día y de noche, junto con esas panorámicas de su costa, con Mataleñas como su gran embajadora. El equipo de grabación de la productora 'Plano a Plano' se ha movido mucho por Cantabria. También llegó hasta Mogro, en el municipio de Miengo, donde tuvo lugar el almuerzo de Paula y sus padres en el restaurante del Campo de Golf del Abra del Pas.

Encuentro familiar en el Campo de Golf Abra del Pas, a la espera de la 'madre'.

El broche final del capítulo lo puso el plano de la Biblioteca Central de Cantabria proyectada de incógnito bajo la apariencia del Centro de Penitenciaría de Madrid y dejando abierta parte de la trama principal de la protagonista, la cuestionada Paula García.

La Biblioteca Central, convertida en Centro Penitenciario.

«Hay gente que te quiere mucho, pero sólo una temporada»

La Vecina Rubia ha vuelto a protagonizar el tweet más viral. Uno con el que se ha hecho de rogar al publicarlo al día siguiente. Ha dado voz a un sentimiento generalizado con su mensaje: «Hay gente que te quiere mucho, pero solo una temporada». El atractivo de su idolatrado Jon, con su trajín de flequillo rebelde y la alegría de su torso, y el alto voltaje de su atracción con Paula no son argumentos suficientes para sentarla delante de la pantalla cada semana.

Poco más que añadir al poder que encierra ese mensaje. Lo cierto es que ha resultado hasta tranquilizador para los seguidores de esta 'influencer' extrañados ante la falta de interactividad habitual con la serie de adorado Jon Kortajarena. Los propios actores también han hecho el justo seguimiento a la serie. Los más activos y constantes han sido sus protagonistas Elena Rivera y Jon Kortajarena así como José Luis García Pérez. Lydia Bosch se ha mostrado más comedida en el seguimiento en RRSS, aunque cualquiera se ha prodigado mucho comparado con Ginés García Millán, que es menos activo en redes, en general. Lo que si hacía Lydia Bosch era declarar en una entrevista reciente que: «Todos los actores que habían trabajado en La Verdad estaban muy contentos por el trabajo que habían hecho». En su caso, afirmaba que le constaba que había recibido mensajes de público al que le había encantado la emisión en Italia.

La entrevista más esperada

Si hay algo que no falla en 'La Verdad' es el suma y sigue de bajas. El capítulo comenzaba con un cadáver siendo arrojado al mar desde un acantilado. Al paso que van, la serie va a echar el cierre antes por falta de personajes que de audiencia. Las cartas empiezan a ponerse sobre la mesa. Fernando García sabía desde el primer momento que Paula no es su hija. Su mujer, Lidia McMahón, se acaba de enterar. Su padre, Enrique McMahón, hizo gala de su perspicacia de hombre de negocios para confesar que quiere convertir en verdad la mentira que le consta con pruebas. Marcos Eguía confirma sus sospechas y despeja todas las dudas. Y Paula García pese a los esfuerzos se ve cada día menos Paula y más Sara.

El abuelo de Paula García demostró su control de la situación familiar.

Lalo Ruiz, curiosamente, es el que tiene más dudas. Sabe que Paula miente pero no se cree la versión que Fernando le ha dado a su mujer superada por los remordimientos y la desolación de creer conocer la tumba de su hija.

La pareja en el supuesto lugar donde enterró Fernando el cuerpo de su hija.

En el caso de Lalo se ha abierto la antigua caja de pandora del amor que siente por Lidia y esta vez está dispuesto a llegar hasta el final, con un ánimo de revancha del pasado.

Lalo y Lydia, una historia de amor que sigue viva.

Las revanchas están a la orden del día en la trama que deja como anécdota el episodio vivido entre Paula García y Marta Ribelles, la novia del hermano de Paula. La bloggera aprovechó su relación para revelar y difundir intimidades de Paula García y ésta la pagó con la misma moneda, aprovechando el toples que se marcó Marta, por cierto en la playa de Liencres.

Liencres fue otro de los escenarios naturales del capítulo.

En la comisaría, Ana Llanos y Alicia Costa se han unido para investigar el caso. El fatal accidente que sufre Llanos en el Puerto de Raos demuestra que van por buen camino. La que no marcha tan bien es la relación sentimental de Marcos Eguía y Laura Santos. El viaje de la abogada aporta la distancia que ahora demanda la maltrecha pareja.

Marcos y Laura, una relación al límite.

El capítulo y la trama, en general, avanzan lentamente. El de ayer se postulaba como el 'making of' de una esperada entrevista, pero también muy preparada.

Paula García, en plena entrevista para contar 'su' verdad.

La calculada improvisación en directo de la inteligente Paula García ha dado un vuelco a la situación. Se postpone la auténtica verdad. La mentira gana una vez más, máxime cuando se apela a los sentimientos y a las ganas de una realidad paralela.