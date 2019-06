«Logro desconectar de Malena Gracia, porque estar de estrella por la vida cansa mucho» PLANES DMODA La cantante y actriz actuará este viernes dentro de la programación del Orgullo LGTBIQ+ del Río de la Pila en Santander SERGIO SAINZ Jueves, 27 junio 2019, 19:33

Pocos de los que hayan bailado frenéticamente 'Loca' sabrán que Malena Gracia llegó a vender 300.000 copias de su 'single'. Una canción que sonará como un himno más del Orgullo LGTBIQ+ que desde este viernes celebra el Río de la Pila. Una fiesta que fue multitudinaria el pasado año con Leticia Sabater y que promete volver a repetir cifra récord de asistentes con la guapa actriz y cantante, junto a Yurena y la drag Puppi Poisson. El color y la diversión convivirán con la reinvidicación, coincidiendo este día 28 con la celebración internacional del orgullo, al recordar unos incidentes sucedidos en Nueva York en el icónico local Stonewall Inn. Allí comenzó la lucha del moviento gay-lésbico que se propagó por diferentes ciudades americanas y hoy en día se ha hecho extensible a todo el mundo.

Malena Gracia lleva mucho años en el imaginario colectivo como una artista polifacética, algo que ella misma defiende, aunque no siente haber sido reconocida como tal. Se confiesa una enamorada de nuestra región y adelanta que su presencia en Santander asegurará muchos bailes y canciones memorables. Nos cuenta cómo vive el hecho de ser artista, el valor que da al escenario, incluso los disgustos que supone, como una reciente ruputa sentimental. Eso sí, cuando se sube a los tacones y suena la música, ¡se transforma y grita a los cuatro vientos que está loca... por un beso tuyo!

-¿Cuándo fue la última vez que visitaste Cantabria?

-Cantabria la estoy visitando constantemente porque, por suerte, tengo muchos conciertos por Santander y reconozco que me encanta. El público es súper agradecido.

-¿Qué es lo que más te gusta de nuestra tierra?

-Lo que más me gusta son los paisajes y la comida, ¡qué rico está todo!

-Acudes a una ocasión especial, como madrina del orgullo, ¿qué podemos esperar de tu actuación?

-La gente se lo va a pasar muy bien. Van a cantar conmigo mis éxitos, canciones nuevas. Acabo de sacar un tema llamado 'Dulce tentación' y versionaré otros muchos. Puedo adelantar que compartiré temas que son himnos del orgullo. Habrá mucho colorido, con un vestuario muy especial. Se lo podrán pasar bien desde niños a mayores, todo el mundo.

-Siempre muestras tu apoyo al colectivo LGTBI, aún muy castigado en nuestra sociedad.

-Estaré siempre junto al colectivo, me considero una más. De hecho, he compartido mi orientación sexual mucho antes de que lo hicieran otros rostros públicos. Nunca he tenido ningún problema en ello. Creo que el amor es libre y lo importante es el corazón de las personas. No si eres hombre, mujer, tu raza u orientación sexual. Creo en la libertad, por eso defiendo tanto a todo el colectivo.

-¿Qué queda de aquella Malena que empezaba cantando copla y canción española?

-Esa etapa que la guardo con mucho cariño, fue maravillosa, aprendí mucho y conocí a gente espectacular. Me ha valido porque, de vez en cuando, hago mis giritos también flamencos que me gustan. Además, mi padre es andaluz y reconozco que me tira la tierra.

-¿'Loca' te cambió la vida o ese giro lo notaste antes con la popularidad?

Fue algo muy bonito y duro, a la vez. Me produje el disco y apenas tenía dinero en esa etapa, pero creía en ese trabajo. Aposté, fui una a discográfica y veía cómo me lo guardaban en un cajón. Mi mánager me dijo que estaba loca, tal cual, pero al final he sido la más cuerda. Ese año triunfé y fue el reconocimiento a toda mi carrera como cantante. Ya era famosa, había trabajado para Playboy en Estados Unidos y España, había hecho series de televisión como 'Arévalo y cía', musicales, pero tenía esa espinita clavada. Necesitaba demostrarme a mí misma que iba a salir. Desde entonces he seguido grabando y trabajando, aunque no siempre lo que me gustaría, porque con el tema de Internet está difícil, pero he seguido luchando aquí y fuera. De hecho, en septiembre viajaré a Latinoamérica.

-Siempre te has mostrado como una profesional polifacética. ¿La palabra artista es la que mejor te define?

-Sí, soy muy polifacética. En Estados Unidos los artistas hacen de todo, aquí te encasillan. Si eres actriz no puedes ser cantante, si sales en un programa de corazón no puedes estar en una serie, cosa que me parece absurda porque luego todos los que critican acaban cobrando en los platós. Estaría muy bien que nos apoyáramos todos y entendiéramos que tenemos que comer y pagar las facturas rodos los días. Yo defiendo la prensa rosa, forma parte de nuestra vida cotidiana, hay un tipo de público que la ve y quiere saber de nosotros. Siempre y cuando sea una prensa no agresiva con los famosos. Pero volviendo a mi profesión está claro que lo mismo he sido presentadora, cantante, actriz, modelo, he hecho todas las portadas del mundo hasta trabajando para Hugh Havner en Playboy… Estoy satisfecha y aún me queda mucho por hacer. Así voy a seguir siendo. Me da igual que me quieran encasillar. Lo que diga la gente que no me quiere me da igual, sé que el público me adora, sobre todo, la gente del colectivo. Lo demás, oídos sordos, no me interesa.

-¿Qué música escucha Malena fuera del escenario?

-Puede sorprender, pero escucho de todo, lo mismo pop, dance, ópera que me relaja muchísimo, chill-out… Siempre digo que la música bien hecha conquista. En mi trayectoria y aún sigo estudiando música y canto. Por supuesto, también reggaetón o ritmos latinos, todo lo que sea agradable para mis oídos.

-Siempre has cuidado tu imagen con el pelo perfecto, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu melena?

-Me gusta cuidarlo mucho, me hago tratamientos de keratina, ácido hialurónico, bótox, de todo… Ahora lo llevo con mechas y me lo cuido tanto haciendo tratamientos en casa como en las peluquerías.

-Y a nivel de moda, sabemos que hay una Malena dentro y otra fuera de los escenarios, ¿pero cómo definirías tus estilismos?

-Muy actuales y cómoda, en el aspecto de que entre semana puedo combinar unas deportivas con un vestido, pero cuando hablamos del escenario mucho glamour, porque es algo que nunca puede perder un artista. Soy muy moderna en el vestuario, pero cuando estamos en el escenario nos debemos al público y nunca hay que perder ese estilo que tenemos para ellos. Muchos son mis propios diseños que hago junto a un amigo diseñador y siempre lo preparo con antelación para salir espectacular.

-Llevas muchos años en televisión, ¿ha cambiado mucho el medio de hace unos años hasta la actualidad?

-Desde luego que ha cambiado, ya no pagan como antes y tampoco llaman como llamaban hace unos años. Me da pena porque me encantaba ir a los programas de televisión, pero ahora mismo únicamente están las mismas personas y periodistas.

-Tú has vivido la dureza de 'Supervivientes', ¿recomiendas la experiencia?

-Fue en 2009 y me vino muy bien porque conseguí encontrarme a mí misma, la recomiendo totalmente, pero necesitas estar muy fuerte para algo así, aunque lo repetiría in dudarlo.

-Apareciste en 'Paquita Salas', ¿crees que es un buen reflejo de la trastienda de la fama y el mundo de los representantes?

-Es un reflejo de una representante. No todos son igual, cada uno es diferente y lo puedo decir después de haber trabajado con muchos a lo largo de mi carrera, cada cual tiene un rol. Este personaje nos recuerda en la profesión a una que conocemos, pero no sé si está inspirada en ella a serie o no. O, por casualidad, hay cosas que se asemejan a ella.

-¿Alguna vez logras desconectar y que la gente vea más allá de la Malena Gracia mediática?

-Por supuesto, siempre lo digo. Logro desconectar de Malena, porque estar de estrella por la vida cansa mucho. Soy artista cuando me subo a un escenario o cuando tengo que hacer algún espectáculo, para lo demás soy una persona muy normal que cuando llega a su casa le gusta ponerse una bata, ser un poco marujona, cuidar de mis mascotas y tener esas dos partes de mi vida separadas.

-¿Profesionalmente qué te queda por conseguir?

-Me quedan por conseguir muchos retos. en septiembre me voy fuera de España y me están ofreciendo trabajos como actriz y como cantante, ese es mi reto. Lo digo con mucha honra y la cabeza muy alta, creo que no me han dado las oportunidades que me merezco en este país y aunque me gustaría que me dieran esas oportunidades aquí y lo seguiré luchando, ahora mismo esas oportunidades se me están brindando fuera de España. Lo de ser profeta en tu tiera, cuesta.

-En el plano personal, has sabido proteger más tu imagen en una realidad de la crónica rosa que no siempre lo pondría fácil...

-Sí que he intentado proteger mi vida personal, pero siempre es complicado, porque hay muchas noticias que no son reales y es algo muy complicado de llevar. También la vida del artista es incomprendida y eso me llevó a una ruptura reciente, ya que esta vida es difícil de llevar, se hacen muchos kilómetros, muchas actuaciones y eso es algo complicado para una relación de pareja.

-Tienes más de 28,000 seguidores en Instagram, ¿cómo te manejas en las redes sociales? ¿Te gustan?

-Las redes las manejo muy bien, gestionándolas sola. Aunque cuando pueda contrataré a alguien porque es un trabajo realmente cansado y estresante. Después de actuar tengo que compartir todo y reconozco que me estresa, incluso quita tiempo.

-Tres adjetivos que te definan...

-Trabajadora, leal y comprometida con las causas. Sin olvidar, por supuesto, de amiga de mis amigos.

-¿Sabes que hubieras hecho en caso de no haber sido artista? La profesión que más hubiera encajado contigo...

-Empecé a estudiar Medicina y luego lo dejé. Siempre quise ser doctora. Me gusta mucho todo lo que es estar en quirófano. Me queda esa espina ahí pendiente, algún día, a lo mejor, lo haré.

Orgullo Río de la Pila

Síguenos en: