Risto Mejide entrevista a su novia, Laia Grassi, en 'Viajando con Chéster'

Joaquina Dueñas Martes, 27 de mayo 2025, 11:51 Comenta Compartir

Risto Mejide ha hecho una de sus entrevistas más especiales en 'Viajando con Chéster' al sentar en el sofá a su actual pareja, Laia Grassi. Una situación un tanto particular que él mismo decidió abordar desde el primer momento. «He hecho 'Chéster', pero este es el más complicado», aseguró antes de que ambos explicaran cómo habían llegado a ese momento. «Cuando estuvimos los dos en la misma habitación, todo cambió», reveló la especialista en Inteligencia Artificial.

El publicista relató como el equipo del 'Chéster' estaba preparando un programa sobre la IA cuando ella intervino en 'Todo es mentira', también conducido por Risto. Fue tras verla en el programa vespertino cuando decidieron que Grassi era la persona adecuada, a pesar de las reticencias del catalán. «El equipo del programa decide que seas tú quien venga al 'Chester'. Yo en ese momento dije que no, que tú no eras la persona que estábamos buscando», recordó.

Ya intuía el presentador que, de coincidir con ella, la chispa acabaría saltando. Y así fue. Cuando se cerró su participación en el espacio de entrevistas, coincidieron en Barcelona para cenar y «pasó lo que yo ya me imaginaba que pasaría. Yo salí absolutamente flasheado», confesó. Una admiración mutua que en el caso de la especialista en IA venía de largo: «Digamos que en cuanto supe de ti hace muchos años, me llamaste mucho la atención por lo que estabas haciendo y cómo estabas cambiando las cosas en el mundo de la comunicación. Cuando hablamos de quedar, de hablar, de hacer un café, sabía que iba a salir algo, pero no sabía el qué». «Tampoco me esperaba lo que ha salido, la verdad. Es que en cuanto estuvimos los dos en la misma habitación, todo cambió. Y todo ha cambiado y sigue cambiando», concluyó Laia.