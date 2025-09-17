El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Rocío Flores, plan familiar tras su enfrentamiento con Terelu Campos

La hija de Rocío Carrasco ha acompañado a José Fernando en su encuentro con su hija

Joaquina Dueñas

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:26

La vuelta de Rocío Flores a la pequeña pantalla ha tenido como principal consecuencia su enfrentamiento directo con Terelu Campos, íntima amiga de su madre, Rocío Carrasco. La joven no dudó en reprochar la mayor de las Campos que su relación durante su infancia y adolescencia no había sido tan estrecha como ella ha querido hacer ver. «No puedes decir que conocías a una adolescente feliz cuando nos hemos cruzado tres veces en mi vida», espetó. «Tú no has compartido ninguna vivencia conmigo ni me has llamado en mi vida. Se te olvidó matizarlo. Con tu madre he tenido más relación. He ido a su casa, pero tú no estabas», dijo. A lo que Terelu quiso puntualizar: «He tenido una relación con tu hermano que no he tenido contigo, pero tú has estado en Nochevieja en casa de María Teresa Campos y en algunos cumpleaños. Que tú no te acuerdes no significa que no hayan ocurrido».

Durante su paso por el plató de '¡De viernes!', Rocío también contó que había vuelto a encontrarse recientemente con su madre, aunque no quiso entrar en pormenores: «Me ha destrozado volver a verla. En esta ocasión y en otras que ha habido. No voy a entrar en detalles porque no la dejaría en buen lugar y no quiero. Las veces que he tenido que encontrarme con ella yo saludo y no hay respuesta». «Ya no espero nada de nadie, he aprendido a vivir con ello, pero si ella decide que quiere recuperar la relación voy a estar ahí», aseguró.

Tras su aparición televisiva, Rocío se refugió en su familia y en su novio, Manuel Bedmar. La revista 'Semana' publica este miércoles varias fotografías en las que se ve a la joven y a su pareja junto a José Ortega Cano, a quien considera su «segundo abuelo» acompañando a la hija de José Fernando en su primer día de colegio. La pequeña, se ha mudado recientemente en Madrid con la familia de su padre tras el fallecimiento de su madre, Michu, el pasado 8 de julio y mientras Gloria Camila participa en 'Supervivientes All Stars', Rocío se ha instalado en su casa para estar tan muy presente en la vida de la pequeña. Tanto es así que la revista 'Lecturas' también publica unas fotografías de los planes familiares, en este caso durante el fin de semana, con José Fernando, Rocío y Manuel disfrutando de un paseo con la menor.

