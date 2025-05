Taylor Swift descartada de la lista de testigos en el juico que enfrenta a Blake Lively y Justin Baldoni

Joaquina Dueñas Lunes, 26 de mayo 2025, 13:45 Comenta Compartir

Finalmente, Taylor Swift no tendrá que ir a declarar como testigo en el juicio que enfrenta a Blake Livey y a Justin Baldoni después de que director de 'Romper el círculo' retirara el pasado jueves la petición hacia la cantante dada la intensa amistad que le unía con la actriz. El equipo legal de Baldoni respaldaba su solicitud en unos presuntos mensajes que Lively habría enviado a Swift para obligarla a apoyarla públicamente en medio de su batalla legal contra el director. En este sentido, el abogado del coprotagonista de la película de la discordia remitió al juzgado una carta en la que se alegaba que Lively había amenazado con publicar mensajes privados con la cantante, un documento que finalmente ha sido retirado.

Mientras los representantes legales de Lively se felicitan por la noticia, lo que no parece haber mejorado es la amistad entre la cantante y la actriz. Una fuente cercana a las artistas ha revelado al 'Daily Mail' que «ya no son amigas» y que, aunque ya no tiene que ir a declarar, «si Taylor pudiera desear algo, sería no haber conocido nunca a Blake». «Cuando Taylor recuerda su amistad, se da cuenta de que no valió la pena todo el estrés que Blake le causó. Ahora puede ver todas las señales de alerta que deberían haberle servido de advertencia», ha dicho. Y es que, tanto Taylor como su novio, Travis Kelce, estarían «disgustados con Blake y Ryan» por «cómo intentaron utilizar a Taylor en su pelea contra Justin Baldoni».