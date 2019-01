Los cántabros más populares no se resisten al reto de los diez años VIRALES Completamos los recuerdos de otros tantos famosos de la región y comparamos el pasado con su imagen actual SERGIO SAINZ Lunes, 21 enero 2019, 14:05

Cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor. Al menos en lo que a nuestra imagen se refiere. Así lo ha demostrado el popular reto #10yearschallenge, con millones de publicaciones en Instagram bajo este 'hashtag'. Los famosos cántabros no se han resistido a este particular viaje al pasado, con el par de imágenes que demuestran la evolución de su imagen. Cortes de pelo de dudoso gusto, algunas arrugas de menos, posados para el recuerdo. El ayer y el hoy se han fusionado en este juego viral que ha despertado críticas, pues los expertos en tecnología apuntan a una 'estrategia' oculta para captar datos de los usuarios de Internet y las redes sociales.

Aquí compartimos las publicaciones de algunos rostros populares de la región que han sumado miles de 'likes' en sus perfiles personales.

Marta Hazas

Eduardo Noriega

Gema Igual

Javier Cifrián

Lucía Fernández

Sergio Canales

Lucía Villalón

Roberto Liaño

Félix Álvarez

Alejandro Albalá

En Cantabria DModa nos hemos propuesto completar este 'plantel' histórico con otros pares de fotografías de otros tantos cántabros muy conocidos. Desde cantantes, políticos, actores, diseñadores, artistas... ¡Nadie se escapa del reto y así eran enonces y hoy en día!

David Bustamante

Emilio Amavisca

Dani Sordo

Iván Madrazo

Miriam Díaz-Aroca

Jimmy Barnatán

Juan Camus

Francisco Javier López Marcano

Pedro Munitis

Eva Díaz Tezanos

Nando Agüeros

Óscar San Miguel, 'Okuda'

Pedro Casares

Quico Taronjí

Isabel Rábago

Raúl Alegría

Miguel Ángel Revilla

Javier Castillo, 'Poty'

Daniel Sánchez Arévalo

Ruth Beitia

Ángel Schlesser

Son todos los que están, pero no están todos los que son... Eso sí, el tiempo es igual para todos. ¡No perdona!

