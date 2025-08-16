El alma cítrica de Novales

En Novales (Alfoz de Lloredo), un pequeño y fértil rincón de Cantabria, el limón no es solo un fruto, sino una declaración de identidad. Allí, ... la pequeña empresa La Flor de Limón, regentada por Lidia Mena, Emilio Cuesta y Guillermo Mena, ha convertido la tradición agrícola en una experiencia sensorial, apostando por el cultivo ecológico y la innovación gastronómica.

Reconocida con el premio Sabe a Norte 2024 a la empresa ecológica, esta empresa familiar nació hace seis años con un propósito claro: recuperar el valor del limón novaliego, conocido por su carácter floral, su corteza gruesa y aromática y su resistencia natural. Hoy, sus productos no solo destacan por su origen, sino por la versatilidad que ofrecen en la cocina y en la mesa.

El catálogo de La Flor de Limón sorprende tanto por su sencillez como por su sofisticación. Desde el propio limón ecológico hasta productos transformados como la mermelada de limón entero con azúcar de caña –ideal para maridar quesos o tartas–, cada elaboración conserva la esencia del fruto original.

También innovan con técnicas como la liofilización, que permite presentar el limón en polvo o en crujientes rodajas, perfectas para aromatizar bebidas o dar un toque cítrico a platos dulces y salados.

Uno de sus emblemas es el caviar cítrico (citrus australasica), una rareza botánica cuyo interior contiene perlas con un sabor explosivo, cada vez más codiciado en alta cocina.

De Sincio a Limoncelu... y medalla de oro

Y como colofón, el licor artesanal de limón, anteriormente conocido como Sincio Novaliego, renace bajo un nuevo nombre: Limoncelu Novaliego. El cambio responde a una apuesta por la autenticidad y la claridad, sin alterar la receta tradicional que lo ha convertido en un producto de culto.

Precisamente este Limoncelu Novaliego se ha estrenado con un extraordinario resultado en el certamen International Wine & Spirits Awards 2025 en el que el pasado 1 de agosto recibió una medalla de oro en la categoría de limoncelos, tras haber recibido del jurado en cata a ciegas una puntuación entre 90 y 94.

Visitas

Además de vender sus productos directamente y a través de su tienda en Novales, La Flor de Limón organiza visitas guiadas a su plantación, reforzando la conexión entre el territorio y su fruto más icónico. Con certificación ecológica de la Odeca y una filosofía de cercanía, sostenibilidad y respeto por el entorno, esta iniciativa se afianza como un ejemplo de cómo el producto local puede conquistar paladares sin perder sus raíces. En cada uno de sus formatos –ya sea una rodaja, una mermelada o un trago de limoncelu– late el alma cítrica de Cantabria.