Cita con el marisco en el restaurante La Dársena y en Pez Globo

El Grupo Nueva Dársena vuelve a demostrar que la excelencia está en la frescura del producto, en el tratamiento y en las ganas de seguir ofreciendo atractivas propuestas. Hasta el próximo domingo, 1 de junio, las Jornadas del marisco despliegan una amplia propuesta que transcurre entre dos espacios del grupo, con alma marinera. En el más veterano, el restaurante La Dársena, y en la benjamina, la taberna marinera Pez Globo.

En el restaurante La Dársena se puede elegir entre una veintena de propuestas: salpicón, crema de marisco, navajas, zamburiñas al ajillo, mejillones en salsa marinera o las ostras (media o docena). También nécoras, langostinos, gambas frescas de Huelva, gambas rojas de Denia, bogavante, centollo, cigala fresca, almejas, percebes y langosta, preparados a la plancha o cocidos.

Para compartir entre dos, tres tipos de mariscadas. La clásica, con gambas, nécoras, langostinos, cigalas, mejillones, centollo y almejas; con bogavante y la especial, para que el disfrute sea completo, con ostras, percebes, zamburiñas, gamba fresca, bogavante, centollo, almejas a la marinera, cigalas, nécoras y bogavante.

Todo ello se puede acompañar con cualquiera de sus vinos recomendados especialmente para la ocasión: Mar de Frades y Valdamor (albariños DO Rías Baixas), Pita verdejo (DO Rueda) y Editor crianza (DO Rioja).

Pez Globo y tapeo viajero

La última en sumarse al grupo, la Taberna Pez Globo ofrece un estilo más informal pero igualmente serio en cuanto a producto. Aquí el marisco se transforma en platos que fusionan tradición y tendencias, reinterpretando recetas para crear nuevos sabores.

Gambas enfundadas en pasta crujiente con mayonesa de alga wakame, un guiño a la tempura japonesa; vieiras gratinadas al cava con salsa holandesa; pimientos rellenos de centollo; tigres de bogavante, mejillones con leche de coco y curry rojo o una adaptación del sándwich de langosta americano, en versión Atlántica, con bogavante del país y crema de cilantro y lima con mayonesa de piparras. Una explosión fresca, ácida y muy apetecible.

Para acompañar, cualquiera de los dos vinos recomendados, un godello de Fraga do Corvo (DO Monterrei) o albariño Santiago Ruiz (DO Rías Baixas). Un año más, estas jornadas son la excusa perfecta para disfrutar del marisco. Son una celebración del mar en múltiples formatos.

Suances La Dársena y Pez Globo

Dirección: Calle El Muelle 23 y calle Palencia 4, Suances.

Teléfonos: 942 844 489 y 683 525 262.

Propietarios: Javier Collado y Patricia Roiz.

Gerente: Ana Roiz.

Jefe de cocina: Sergio Prieto (La Dársena) y Mariana Estrada (Pez Globo).

Estilo de cocina: Marinera.

Terraza: Sí.

Horario: Abierto todos los días.

Café: Dromedario.

Carabineros, sandwich «lobster roll» de bogavante y mejillones con leche de coco y curry. Dársena