Una cocina sencilla en el restaurante Gelín, donde el protagonista es el producto

José Luis Pérez Santander Sábado, 5 de julio 2025, 08:07 Comenta Compartir

El giro que está dando la gastronomía hacia la cocina tradicional, sencilla, sin envoltorios, vinculada al recetario transmitido de generación en generación en el que el verdadero protagonista es el ingrediente principal permite situarse en el primer plano de actualidad a restaurantes como Gelín, en Nueva Montaña –muy cerca de El Corte Inglés–, un clásico con una trayectoria impecable desde hace casi setenta años. Ahora en manos de la segunda generación, con Gelín y Julia al frente, respaldados por un equipo estable y muy profesional, el restaurante Gelín está quizá más de moda que nunca y una prueba de ello es que sus mesas se llenan prácticamente a diario. A ello también contribuyen el calor humano, el servicio y unos salones acogedores.

El restaurante no dispone de menú. Su propuesta gastronómioca se concreta tanto en la carta como en las sugerencias que se cantan en cada mesa antes de tomar la comanda. Estas van vinculadas fundamentalmente al producto de temporada y constituyen un alicente que el cliente recibe con agrado.

Arriba, colas de langostino al ajillo. A la izquierda, pulpo a la gallega. Y, a la derecha, flan «muy cremoso».

Para quien no haya estado nunca en este restaurante, no resulta fácil encasillarle. Quizá sus pescados y mariscos son una seña de identidad, pero no menos importantes son sus entrantes –incluido el aperitivo, una mantequilla salada de Las Nieves que ya no puede faltar–, sus arroces, sus carnes y sus postres. Aquí bien que se puede decir que son especialistas en todo.

En esta ocasión las sugerencias se concretaban en unas croquetas de changurro, salpicón de pulpo y gambas, lechugas de Aneros con pimientos asados o con ventresca, además de los pescados del día que se preparan enteros en función de su tamaño y número de comensales:lubina, sapito, san martín y rodaballo. Además se sugieren la merluza de pincho a la plancha, a la romana y con salsa verde; el bacalao a la plancha, con tomate casero y las cocochas tanto en salsa verde como a la romana.

Aello se sumaban el cachón en su tinta con un poquito de merluza de pincho o con arroz blanco. Y en carnes, entrecot, solomillo, chuletillas, escalopines, carrilleras a la vainilla, chuletóny pluma ibérica.

Volviendo a la carta, en el capítulo de entrantes no hay que perder de vista clásicos como las rabas de calamar, las croquetas caseras, las mollejas o una especialidad de la casa, el puerro relleno de jamón. Luego están las ensaladas, muy apropiadas para estos calores...

Gambas, langostinos al ajillo, cigalas a la sartén, nécoras, bogavante, almejas, vieiras o bogavante del país son algunos mariscos que havbitualmente forma parte de la oferta de Gelín. Como ocurre con el pulpo a la gallega o con los mejillones en salsa, su elaboración es sumamente respetuosa, para que sabor y textura estén acordes a la calidad del producto.

Tienen también aquí una notable demanda los arroces. Las especialidades son un risotto marinero y cuatro arroces (con bogavante, con almejas, negro con chopitos y ali oli y con costilla ibérica y boletus).

Los postres mantienen el alto nivel de la cocina salada, así que cualquier opción es bien recibida, desde la tarta de queso al horno a la tarta de tiramisú, la torrija de sobao pasiego con fondo de natillas, una bolita al helado y una teja, el arroz con leche o un flan de huevo cremoso, espectacular.

Santander Restaurante Gelín

Dirección: Avenida Nueva Montaña 2. Santander

Teléfono: 942 332 733.

Propietarios: Familia Castanedo.

Dirección: Los hermanos Ángel y Julia Castanedo.

Inaugurado: 1957.

Jefe de cocina: Frank de la Rosa.

Sala: Juanjo.

Estilo de cocina: Tradicional.

Precio medio de la carta: 60-70 €.

Menú: No.

Capacidad: 80 comensales, en tres espacios y un reservado para una decena de comensales.

Terraza: Sí. Cubierta.

Cierra: Lunes y martes noches y domingos completos.

Horario: De 8.00 h. a cierre, de miércoles a viernes. Lunes y martes, hasta las 16.30 horas.

Bodega: 275 referencias

Café: Dromedario.

Aparcamiento: Sí, en la zona.

Temas

pincho

Bonito