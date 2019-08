Cuatro años de trabajo de la Cofradía del Bonito Presentación de la Cofradía del Bonito del Norte. / DM DIEGO RUIZ Santander Sábado, 31 agosto 2019, 10:40

Han pasado ya cuatro años desde que la Cofradía del Bonito del Norte, la última en aparecer en el panorama regional de este tipo de organizaciones, comenzará a fraguarse y hacerse una realidad. Fue el pasado año, a mediados del mes de agosto, cuando se presentaba en sociedad y se daban a conocer los cofrades fundadores, los de número y los de honor. No más de una veintena, pero por detrás había muchas horas de trabajo y varias actividades relacionadas con este pescado, cuya costera terminó esta misma semana. Hoy, a las puertas del que será el primer capítulo de la Cofradía del Bonito del Norte -los días 14 y 15 de septiembre-, se espera llegar a los cincuenta asociados. Cuatro años de trabajo que ahora empiezan a dar sus frutos.

Alberto Criado Torres, chef y propietario del restaurante Alameda, de Colindres, es el 'alma máter' de esta cofradía. Fundador de la misma y con el cargo de vicepresidente, recuerda los primeros pasos dados para la creación de esta organización.

«En 2015 se organizó en Colindres, dentro de las fiestas de San Ginés, una feria dedicada al bonito. En aquella ocasión un grupo de cocineros y aficionados realizamos un show cooking que fue muy bien acogido por el público. Al año siguiente, el presidente de la Cofradía de Pescadores, José Luis Bustillo, nos llamó para repetir la experiencia y pusimos en marcha un taller de cocina en el que enseñamos a preparar distintos platos con bonito del norte».

Cuenta Alberto Criado que en 2017 «el ayuntamiento se implica más económicamente y nos traemos a la fiesta a un cocinero de prestigio como es Pepe Rodríguez, del programa de televisión 'Master Chef'. Y ya al año siguiente, en 2018 es cuando presentamos la cofradía y registramos a los primeros cofrades, la mayoría gente que había colaborado en los distintos eventos relacionados con el bonito en el ámbito de las fiestas de San Ginés».

Ese año, son veinte los cofrades que forman parte de esta asociación «aunque -señala Criado- llegaremos a ser cincuenta, contando con las nuevas cofrades de honor, Cristina Jiménez, de los programas de televisión 'Ven a cenar conmigo' y 'Pesadilla en la cocina', y Cecilia Revuelta, que es de Colindres y reportera de España Directo. Ambas han trabajado mucho por la promoción del bonito».

Por otra parte, todo está preparado para la celebración del primer capítulo de la Cofradía del Bonito del Norte que se desarrollará los días 14 y 15 de septiembre. «Durante la primera jornada -afirma el vicepresidente- está previsto en primer lugar el recibimiento de los miembros de otras cofradías y, posteriormente, un desfile de todas ellas por las calles de Colindres. Sobre las 12.00 horas se producirá el nombramiento de las dos cofrades de honor. Al día siguiente, en la propia Cofradía de Pescadores se hará un nuevo show cooking y comida en la que se prepararán platos con bonito como el marmite, a la colindresa, en escabeche y tartar. De postre se degustará alguna especialidad cántabra como el hojaldre o la tarta pasiega».

En cuanto a la costera del bonito, que se cerró para la flota cántabra el pasado martes, Criado señala que «se han batido todos los récords. Ha sido una gran temporada. Yo, personalmente, he tenido en La Alameda todos los días bonito en la carta y en el menú. Lo he hecho en tartar, con ajoblanco, a la colindresa, sobre hojaldre caramelizado. Incluso lo he preparado para los navegantes en un catamarán en Las Arenas».