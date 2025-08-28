El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nem vietnamitas. DM
Cantabria en la Mesa

Emma Gastro, alta cocina mexicana en Suances

El restaurante de la semana ·

Carlos Arias se mantiene fiel a su estilo y pone de relieve su madurez con una cocina muy sólida

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:58

Al volver al restaurante Emma Gastro siempre está asegurada una experiencia culinaria singular y diferente a lo que tenemos en la cabeza de lo que ... es la cocina mexicana (tex mex), y con el valor añadido de las vistas de las que se dispone desde su acogedor comedor. Pero en esta ocasión, se advierte una clara evolución –en positivo– de la propuesta gastronómica que formula Carlos Arias. El propietario y chef de este restaurante suancino lleva siete años «tratando de mejorar cada día» y, a sus 39 años, transmite una madurez en la conversación que se refleja en cada plato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  3. 3

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  4. 4 Noja se prepara para sus fiestas
  5. 5

    Un herido en un accidente en la Avenida de Parayas, que atascó la entrada a Santander al mediodía
  6. 6 La alarma del aparcamiento de La Carmencita vuelve a sobresaltar a los vecinos de La Inmobiliaria
  7. 7

    Cantabria llama a las ganaderías a extremar la vigilancia ante los casos de dermatosis nodular en Europa
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  10. 10

    Recorremos la cantera de Roiz: tras seis días de fiesta ilegal, ni rastro de basura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Emma Gastro, alta cocina mexicana en Suances

Emma Gastro, alta cocina mexicana en Suances