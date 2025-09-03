La Madrileña: condumios reconfortantes en una tasca centenaria en Elechas

Barra del bar, que delata el encanto del establecimiento, que nació como tienda de ultramarinos.

De casta le viene al galgo. Este refrán con pedigrí encaja bien con el perfil del nuevo y joven responsable de La Madrileña, la tasca-vinatería centenaria ubicada en el pueblo de Elechas con el encanto sostenido en el tiempo de las antiguas tiendas de ultramarinos que sapicaban nuestro medio rural. Nos referimos a Pedro López-Alonso, un santanderino que a los 32 años, tras desarrollar una carrera internacional como jugador de hockey hierba, sigue los pasos de su padre, Ito López-Alonso, vinculándose estrechamente con la hostelería, tanto en la faceta de representante de Vinos Tudanca en Cantabria como en la de empresario al frente de este negocio que, por sus argumentos sólidos y líquidos, debe ir más allá de ser una oferta de temporada.

Desde abril, Pedro dirige La Madrileña y, de entrada, le ha dado una vuelta a la puesta en escena, al tiempo que ha adecuado su carta y sus instalaciones a lo que demanda un público joven –y no tan joven–: un selecto picoteo a partir de una materia prima cuidada, elegido con el criterio de conseguir un buen resultado en el paladar sin que el precio final se dispare.

El sitio invita a compartir un picoteo, ya sea dentro del antiguo colmado como en las terrazas, una de ellas adaptada a acoger eventos y actuaciones musicales. La carta está bien equilibrada con opciones para todos los gustos.

Ideal para compartir

En el capítulo de entrantes destacan los mejillones (salsa, vinagreta y vapor), las croquetas de diferentes sabores, la ensaladilla rusa, las rabas, la paleta ibérica, las navajas, los boquerones, el pudin (de cabracho o de centollo), los langostinos al ajillo, la cecina de León, con torreznos con patata revolcona, las patatas bravas o la tabla de quesos.

Para acompañar hay varios tipos de ensaladas y espárragos en vinagreta. Y para quien busque algo más contundente, está un buen entrecot que se presenta fileteado, el plato de cuchara del día, los callos acompañados de huevo frito con patatas y pimientos para que se mezcle todo, los huevos con patatas y jamón (o chorizo o morcilla), los choricillos a la cerveza, el cachopo o el bacalao con tomate.

En postres, destacan la tarta de queso manchego y la tarta de chocolate, ambas acompañadas de una bola de helado de Regma.

En resumen, buen ambiente, relación calidad-precio destacada y carta de vinos cuidada.

Dirección: Barrio La Torre nº 35. Elechas (Marina de Cudeyo).

Teléfono: 942 04 57 24.

Propietario: Pedro López-Alonso (en la foto).

Casa fundada en...: 1924.

Nueva dirección: 28 de abril 2025.

Cocina: Equipo de cocina.

Sala: Equipo de sala y barra.

Estilo de cocina: Tradicional, picoteo.

Precio medio de la carta: 28 euros.

Menú diario: No, quizá más adelante.

Capacidad: 30 comensales en el bar.

Terraza: Si. Delante, para unas 60 personas. En la zona de la bolera –donde se celebran conciertos, actuaciones, fiestas y eventos–, unas 40 plazas.

Horario: De 11 a 0.30 h. (viernes y sábado, hasta 2.30 h.)

Cierra: En verano, ningún día. En temporada baja, de lunes a miércoles.

Bodega: 50 referencias (vinos de Corla).

Café: Dromedario.

Aparcamiento: Sí.