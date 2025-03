Microbiota y envejecimiento saludable

Yo creo que no podemos seguir viviendo a golpe de ensalada de quinoa y poke bowl, que están bien, ojo, mientras los guisos de toda ... la vida caen en el olvido. Hoy vengo con ganas de reivindicar la cuchara, los sabores de siempre, las legumbres bien hechas y, en concreto, los guisos marineros, que tienen la virtud de calentar el cuerpo y, si me apuras, arreglarte el día.

Y para eso, nada mejor que unos garbanzos marineros con mejillones, calamar y langostinos. Receta sabrosa y sin tonterías, que sabe a costa, a puerto, a cocina con solera. Los garbanzos combinan a las mil maravillas con lo que les pongas, pero sobre todo con los productos del mar, además de estar buenísimos, aportan al guiso una profundidad de sabor que no se consigue con nada más.

Otro de los protagonistas fundamentales del plato es el mejillón, y aunque no es el marisco más caro ni el más instagrameable, lo tiene todo –proteínas, hierro, yodo, vitaminas…– y sabor a mar en estado puro. Además con el precio que tienen deberían estar en nuestras mesas mucho más a menudo.

Sumamos a la fiesta unos langostinos, que siempre que dan alegría, y calamar, que aporta textura y profundidad de sabor. Y nos plantamos con un guiso que, si lo pruebas, lo repites seguro.

Aquí no hay secretos, ya lo sabéis todos si me soléis leer con asiduidad, solo un buen sofrito, productos de calidad y dejar que todo haga chup-chup con calma. El resultado es un plato inmejorable.

Para preparar este guiso marinero con todas las de la ley vamos a necesitar unos garbanzos ya cocidos, de la manera tradicional, o si queréis podéis comprar un bote de conserva, pero de buena calidad, y utilizarlos. A esto le sumamos un kilo de mejillones frescos, un calamar limpio que vamos a cortar en trocitos pequeños, y una docena de langostinos.

El primer paso es abrir los mejillones al vapor con un chorrito de vino blanco. Una vez se abran, los sacamos de las conchas y reservamos tanto los moluscos como el caldito que sueltan, que colamos para quitar las impurezas que pueda tener. Pelamos los langostinos y con las cabezas y las cáscaras hacemos un fumet rápido, las rehogamos en una cazuela con un poco de aceite, añadimos agua y dejamos cocer unos 10 minutos. Colamos ese caldo y lo reservamos también. Mezclamos con el caldo de los mejillones y tendremos un caldo con un sabroso y potente sabor a mar.

En una cazuela amplia, pochamos una cebolla bien picada junto con dos dientes de ajo, todo con un buen chorro de aceite de oliva. Unos minutos y cuando esté todo bien blandito, incorporamos el calamar troceado y lo dejamos cocinar unos minutos. Seguimos añadiendo un tomate maduro rallado y lo cocinamos hasta que pierda el agua. Ahora a mí me gusta darle un toque especial con una punta de sobrasada; os sonará raro, pero probad y me contáis, le aporta al plato y mucho, pero no os paséis, un poquito está bien. Removemos bien y dejamos que reduzca todo el conjunto unos minutos.

En este punto incorporamos los garbanzos cocidos, el caldo de los mejillones y de los langostinos y dejamos que todo hierva a fuego suave unos 15 o 20 minutos para que los sabores se mezclen y el guiso coja cuerpo. Al final, añadimos los mejillones y los langostinos pelados y troceados, ya con el fuego apagado, no hace falta mas que el calor residual para que se hagan. Rectificamos de sal y pimienta y espolvoreamos un poco de perejil fresco recién picado por encima antes de servir.

Este tipo de platos no deberían ser cosa de domingos o de redes sociales. Cocinar con cuchara es cuidarse bien y, de paso, cuidar también a los tuyos. Las legumbres son un regalo que tenemos al alcance de la mano, y si las mezclamos con productos tan nuestros como los mejillones, el calamar o el langostino, el resultado es un guiso con fundamento y sabor.