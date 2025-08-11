Puente Viesgo, sede del VII Mercado Agroalimentario

La Vía Verde del Pas acogerá este fin de semana, sábado 16 y domingo 17 de agosto, una nueva edición del Mercado Agroalimentario de Puente ... Viesgo, un evento ya consolidado que reúne a productores de toda Cantabria para promocionar la calidad y diversidad de los alimentos de la región.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Puente Viesgo, con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, de la Oficina de Calidad Alimentaria (Odeca) y el Grupo de Acción Local Valles Pasiegos.

El Ayuntamiento de Puente Viesgo vuelve a mostrar su apoyo decidido con esta iniciativa, que no solo fomenta y visibiliza el consumo de productos locales de proximidad y calidad, sino que también contribuye a dinamizar el municipio y la actividad socioeconómica.

Óscar Villegas, alcalde de Puente Viesgo, ha destacado que «el Mercado Agroalimentario de Puente Viesgo es un escaparate para nuestros productores y un motor para la economía local. Desde el Ayuntamiento continuaremos respaldando y potenciando este tipo de eventos que unen tradición, gastronomía y desarrollo rural en un entorno único como es la Vía Verde del Pas».

Una treintena de productores

Más de 30 productores artesanos participarán en esta edición, ofreciendo quesos, sobaos, mieles, conservas, frutas, verduras, carnes ecológicas, vinos, sidras y otros productos de elaboración tradicional amparados por la denominación de origen, indicación geográfica protegida, especialidad tradicional garantizada, agricultura ecológica, vinos de la tierra, así como por la marca de garantía «Sabe a Norte».

El mercado contará con actuaciones musicales en directo, talleres infantiles y actividades divulgativas relacionadas con la alimentación y la sostenibilidad, pensadas para disfrutar en familia.

El mercado tendrá lugar en la Vía Verde del Pas y estará abierto desde las 11.00 hasta las 21.00 horas, tanto el sábado como el domingo.