Un entrante muy francés que encaja con una comida en el campo
Esta galette de espárragos verdes y jamón se adapta a la perfección a una mesa en plena naturaleza
Domingo, 10 de agosto 2025, 07:52
Las galettes son una especialidad gastronómica de la región francesa de Bretaña, una variante de las típicas crêpes que permite igualmente muchas elaboraciones. Y hoy, ... nuestra propuesta para la jornada dominical, para coger la cesta de mimbre, este entrante y la correspondiente bebida y salir a comer al campo, es una galette de espárragos y jamón. Para su elaboración seguimos la receta que se recoge en el blog Nestlé Cocina. El resultado... ¡impresionante! (o así lo deseamos, al menos).
Ingredientes
-
Una masa brisa.
-
1 manojo de espárragos trigueros (unos 250 gr.).
-
50 gr. de queso feta.
-
50 gr. de tomates cherry.
-
30 gr de jamón ibérico (en lonchas).
-
Una yema de huevo (para pincelar).
-
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.
-
Sal en escamas (al gusto).
-
Hierbas provenzales (al gusto).
-
75 gr de queso mozzarella rallado.
Elaboración
-
1
Precalentar el horno a 200ºC, calor arriba y abajo. Lavar los espárragos y retirar la parte más dura del final de los tallos, cortar en trozos y reservar.
-
2
Estirar la masa brisa y dejarla encima del papel que la envuelve. Añadir en el centro la mozzarella, dejando 3 cm de borde. Repartir los espárragos, el queso feta desmigado, los tomates cherry cortados en mitades, una pizca de sal y las hierbas provenzales.
-
3
Doblar los bordes de la masa hacia el centro para formar la galette. Pintar la masa brisa con la yema de huevo. Hornear unos 30 minutos sobre la bandeja en la parte baja del horno.
-
4
Una vez horneada, repartir el jamón por encima, regar con el aceite de oliva y servir.
