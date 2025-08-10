El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una galette de espárragos y jamón... ¡impresionante! Nestlé Cocina
La receta del día

Un entrante muy francés que encaja con una comida en el campo

Esta galette de espárragos verdes y jamón se adapta a la perfección a una mesa en plena naturaleza

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:52

Las galettes son una especialidad gastronómica de la región francesa de Bretaña, una variante de las típicas crêpes que permite igualmente muchas elaboraciones. Y hoy, ... nuestra propuesta para la jornada dominical, para coger la cesta de mimbre, este entrante y la correspondiente bebida y salir a comer al campo, es una galette de espárragos y jamón. Para su elaboración seguimos la receta que se recoge en el blog Nestlé Cocina. El resultado... ¡impresionante! (o así lo deseamos, al menos).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar
  2. 2

    Villalibre, nuevo delantero del Racing
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4

    Ciao, pretemporada
  5. 5

    El tramo de la N-634 en el que murió Pablo Gorostiza no tenía límites de velocidad
  6. 6

    Siete personas mueren en las playas de Cantabria en lo que va de verano
  7. 7

    La influencer Maribel Cabo pasea por las fiestas de Torrelavega
  8. 8

    Arrancan las obras de la promoción de 12 viviendas de la calle Aviche de Monte
  9. 9 En La Inesperada encontrará una cocina de familia, sencilla y con carne propia
  10. 10

    Cantabria agranda su privilegio como la comunidad mejor financiada del país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un entrante muy francés que encaja con una comida en el campo

Un entrante muy francés que encaja con una comida en el campo