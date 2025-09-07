Pizza de calabaza asada y queso

Isabel González Casares Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:49 Comenta Compartir

¿Qué mejor propuesta para un domingo de tarde o noche de fútbol o de cualquier otro deporte? Una pizza elaborada en casa, con ingredientes naturales, es la alternativa para hoy que tomamos del blog gastronómico Claudia&Julia y que sorprenderá a los comensales por ese contraste de sabores «entre el dulce de la calabaza asada y el queso fresco, con el punto de sazón de las aceitunas y el aroma de la albahaca es algo que has de probar. Es una combinación que te llena la boca con su infinidad de matices. Ingredientes que, dispuestos a voluntad sobre la cama de tomate frito casero y mozzarella, hacen de esta pizza una cena perfecta», según se nos sugiere desde ese portal. Bien, pues adelante con la receta.

Ingredientes 1 calabaza.

1 lámina de masa de pizza.

Tomate frito casero.

Mozzarella.

Queso fresco.

Aceitunas negras troceadas.

Pipas de calabaza.

Semillas de sésamo.

Elaboración 1 Calienta el horno a 200 °C para asar la calabaza. Córtala por la mitad longitudinalmente y cada mitad pártela de la misma forma en 4 o 6 partes. 2 Coloca todas las tiras con la pulpa hacia arriba. Salpimenta ligeramente, añade un hilo de aceite y hornea hasta que veas que los bordes están dorados y al pinchar está tierna. El tiempo dependerá del tamaño de la calabaza, pero puede tardar de 25 a 40 minutos. 3 Mientras se asa la calabaza, prepara la base de la pizza estirando la masa para que quede bien fina, con un grosor aproximado de medio centímetro. 4 Prepara el resto de los ingredientes: desmenuza el queso fresco, trocea las aceitunas y déjalas escurrir, y lava, seca y corta unas hojas de albahaca. 5 Cuando esté la calabaza, retírala del horno y coloca las tiras con cuidado sobre una rejilla, para que enfríen y las puedas cortar. 6 Sube la temperatura del horno según las indicaciones de la masa. Si has optado por hacer la masa, calienta a 240 °C. 7 Reparte la salsa de tomate sobre la masa y hornea alrededor de 15 minutos, hasta que la veas dorada y esté cocida. 8 Mientras se hornea la masa, pela la calabaza asada y trocéala en dados no muy grandes. 9 Una vez esté la masa cocida, sácala del horno y dispón la mozzarella, las aceitunas troceadas y los dados de calabaza. Llévala de nuevo al horno durante unos 4 minutos o hasta que veas que la mozzarella se funde. 10 Saca la pizza del horno, reparte el queso fresco y espolvorea las pipas de calabaza y las semillas de sésamo. Hornea durante unos 3 minutos más. 11 Retira la pizza del horno y reparte las hojas de albahaca antes de servirla.

Nuestras sugerencias

Puedes utilizar la variedad de aceituna que más te guste, «pero nuestra recomendación es que utilices una que no sea especialmente fuerte de sabor, ya que el resultado será más harmonioso con una más suave». Y en cuanto al queso, «si utilizas queso feta, incorpóralo junto a la calabaza, la mozzarella y las aceitunas, ya que es más fuerte y resistirá mejor unos minutos de horneado más».