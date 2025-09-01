Mini croissant de pistacho con almendras laminadas
Una elaboración deliciosa para practicar la repostería en casa
Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:18
Para practicar una de las reposterías más populares, la receta de hoy: unos mini croissant de pistachos y almendras laminadas que recogemos de la instagramer ... Patri Tena, Tictacyummy (@tictacyummy), quien nos propone estos dulces perfectos para un desayuno de fin de semana o una merienda. Es una elaboración fácil que no lleva excesivo tiempo y que es un buen recurso para animarse a endulzar la mesa con un producto muy francés, pero cuyo consumo no conoce fronteras. Sigamos los pasos que nos señala Patri Tena para conseguir los deliciosos mini croissant.
Ingredientes
-
1 lámina de hojaldre redonda.
-
100g de crema de pistacho.
-
Un huevo.
-
Almendras laminadas.
-
Azúcar glass.
Elaboración
-
1
Recorta la lámina de hojaldre con forma de porciones de pizza. Deben salirte ocho porciones.
-
2
Ponles a cada una una cucharada de crema de pistacho, y extiéndelo por la porción.
-
3
A continuación, enrolla cada porción desde la parte más ancha hasta terminar por la parte más estrecha .
-
4
Dobla ligeramente los extremos del croissant. Píntalos con huevo batido y espolvorea unas almendras laminadas.
-
5
Hornea a 180° durante 25 minutos.
-
6
Después decora con un poco de azúcar glass.
