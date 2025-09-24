El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José María Alonso, Charo Arredondo, Julián Terán y Diana del Campo protagonizaron una mesa redonda sobre el valor del sector lácteo. Daniel Pedriza

El sector lácteo se reivindica como un «motor económico» que necesita relevo generacional

Ganaderos, académicos, veterinarios o queseros se suben a la tribuna del IX Foro Agroalimentario para analizar el estado de la industria, y constatan que la leche de Cantabria es «de la mejor calidad»

M. Martínez

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:17

Organizado por El Diario Montañés y centrado en esta edición en el sector lácteo, el IX Foro Agroalimentario de Cantabria volvió ayer a las instalaciones ... de la Universidad Europea del Atlántico (Uneatlántico) con el objetivo de analizar el presente y el futuro del sector lácteo cántabro, que a lo largo de las mesas redondas se reivindicó como un «motor económico» de la región, como una forma de anclaje al territorio y como reflejo de su patrimonio social y cultural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  2. 2

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  3. 3

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  4. 4

    La investigación revela que un trabajador de Escalante tenía salmonela y no lo sabía
  5. 5

    Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado
  6. 6

    Pintan varios grafitis en las instalaciones del Tenis, junto al recinto de La Magdalena
  7. 7

    Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis
  8. 8

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  9. 9 La piparra que quiere conquistar Cantabria
  10. 10

    Autransa cobrará 140.000 euros más al mes que Diavida por el servicio de ambulancias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El sector lácteo se reivindica como un «motor económico» que necesita relevo generacional

El sector lácteo se reivindica como un «motor económico» que necesita relevo generacional