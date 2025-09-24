El sector lácteo se reivindica como un «motor económico» que necesita relevo generacional

Organizado por El Diario Montañés y centrado en esta edición en el sector lácteo, el IX Foro Agroalimentario de Cantabria volvió ayer a las instalaciones ... de la Universidad Europea del Atlántico (Uneatlántico) con el objetivo de analizar el presente y el futuro del sector lácteo cántabro, que a lo largo de las mesas redondas se reivindicó como un «motor económico» de la región, como una forma de anclaje al territorio y como reflejo de su patrimonio social y cultural.

«Cantabria es y seguirá siendo tierra de leche», dijo a modo de presentación María Jesús Susinos, consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Alimentación y Pesca, y una de las encargadas de abrir el foro junto con el rector de Uneatlántico, Rubén Calderón, y Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario. El redactor jefe de este periódico y responsable del suplemento Cantabria en la Mesa, José Luis Pérez, actuó como conductor del encuentro, que sirvió de altavoz a ganaderos, queseros, veterinarios, cooperativistas, sindicalistas, representantes de la gran industria, profesores de FP, o académicos, como el catedrático Fernando Collantes, que repasó la historia del consumo lácteo en España, desde la dictadura franquista hasta una actualidad marcada por el cambio climático. ¿Y es posible una cesta de la compra con productos de buena calidad y sostenibles? «En el caso de los lácteos es posible», indicó Collantes, que apuesta una reforma de los modelos de consumo.

Las frases «Necesitamos políticas públicas que apuntalen el sector lácteo en Cantabria y un plan a corto plazo» Luis Pérez Portilla Ganadero y secretario gral. de UGAM-COAG

«Me quita el sueño que baje el número de ganaderos. Quiero pelear por el relevo generacional» Charo Arredondo Ganadera y vicepresidenta de Inlac

Él y el resto de ponentes fueron repasando las fortalezas del sector, de la producción de leche «de la mejor calidad» a la diversificación de los productos, pasando por la innovación en el envasado o los controles de seguridad; pero también señalaron varios problemas. ¿Cuáles? Una tendencia a la baja en el consumo de leche, la reducción del número de explotaciones y la falta de «relevo generacional», los «problemas» para encontrar personal cualificado, o la delicada situación de los sectores ovino y caprino, precisó en este caso Luis Pérez Portilla. El secretario general de UGAM-COAG y ganadero-quesero de la granja El Pendo (Escobedo de Camargo) reclamó además políticas públicas que «apuntalen el sector lácteo de Cantabria, necesitamos un plan a corto plazo». No obstante, con todo, «a día de hoy, se puede vivir muy dignamente de una granja y más si se está orgulloso de ser ganadero», dijo en la misma mesa redonda Álvaro Pereda, de la Ganadería Arrabal (Vioño de Piélagos).

En el foro se habló de leche desde diferentes perspectivas: la de las compañías de gran tamaño, como Nestlé y su planta de 1.300 trabajadores de La Penilla de Cayón, y también la de los docentes del CIFP La Granja de Heras, que manejan un proyecto de recuperación de la vaca roja pasiega. También se escuchó a la ganadera Charo Arrendondo, de Soba y vicepresidenta de la Organización Interprofesional Láctea. «Me quita el sueño que baje el número de profesionales. Quiero seguir peleando por que haya gente en los pueblos, por que haya relevo generacional», reclamó. A su lado, el José María Alonso, propietario de Quesoba, reclamó en su turno una legislación acorde al tamaño y a la naturaleza de las pequeñas queserías artesanas, unas 500 en España. «Somos salud, somos patrimonio y turismo, somos los que prevenimos los incendios», indicó el también exdiputado del PP.