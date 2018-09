El actual sistema de financiación autonómica comienza a perjudicar a Cantabria Gráfico DM El Gobierno regional anuncia que se incorporará a la cumbre de la 'España vacía' por un sistema de recursos «justo» tras quejarse Revilla de no ser invitado ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Miércoles, 12 septiembre 2018, 13:37

Hay dos Españas casi irreconciliables: la derecha contra la izquierda, la rural contra la urbana, la del Real Madrid contra la del Barcelona... y, la que ahora enfrenta a las comunidades autónomas, la de la España llena y la de la España vacía. En juego: una óptima financiación autonómica que satisfaga a todas las comunidades para los próximos años. El Gobierno de Cantabria quiere integrarse en el lobby de las regiones que piden un nuevo modelo de recursos estatales en función la dispersión geográfica, la despoblación o el envejecimiento para sacar tajada consciente de que el incremento de ingresos que venían logrando en los últimos años está sufriendo una desaceleración, que reducirá ese aumento a la mitad este ejercicio, según advierte la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). O, lo que viene a ser lo mismo, el actual modelo empieza a perjudicar a la región después de años de encabezar el ránking de beneficiadas.

Mientras que en 2016 y 2017 «se observa un fuerte incremento de los recursos aportados por el sistema», con una tasa de crecimiento anual próxima al 8%, detalla Fedea, «en 2018 el crecimiento de los ingresos sujetos a liquidación se ralentiza, con una tasa de crecimiento del 3,4%».

Así figura en el informe 'La liquidación de 2016 del sistema de financiación de las comunidades autónomas del régimen común', firmado por Ángel de la Fuente, director de Fedea, en el que desgrana la evolución de los ingresos de las distintas regiones, advirtiendo en todo caso que los datos de 2018 -cuando se realizan los ingresos correspondientes a 2016- son provisionales. Pero destaca el «significativo» retroceso de Cantabria, Galicia, Extremadura, La Rioja, con caídas de entre el 1,8% y el 3% en la financiación por habitante respecto a 2015, debido a la caída del Fondo de Suficiencia «como resultado del errático comportamiento del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (ITE) calculado con un criterio de caja», factor que «perjudica más a aquellas regiones en las que esta partida es positiva y tiene un peso más elevado en la financiación total».

Con este escenario de incertidumbre avanzado por Fedea, el Gobierno de Cantabria maniobró ayer después para oficializar su adhesión al bloque impulsado por Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón y al que el lunes se sumaron La Rioja y Castilla-La Mancha con un interés compartido: «forzar» al Gobierno central a concretar a la mayor brevedad un nuevo modelo de financiación autonómico guiado por el principio de igualdad, que huya de los privilegios a determinados territorios y que sea acordado de forma multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El anuncio de esta nueva alianza llega un día después de que el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, anunciara que había sido excluido de la cumbre que se había convocado en Aragón. Era la tercera vez que sus homólogos le dejaban fuera. El regionalista se mostró «dolido» y «molesto» por no haber sido invitado y anunció que iba a pedir explicaciones al 'anfitrión' del acto, el Gobierno de Javier Lambán, demanda que llevó incluso al plató del programa de televisión 'El hormigero'. Precisamente su cita en el show televisivo coincidiendo con la minicumbre despertó las suspicacias del PP de Cantabria, que ha requerido a Revilla para que explique por qué «se ha vuelto a quedar fuera de la foto» de presidentes autonómicos.

Horas antes, en conversación con este periódico, Revilla aseguró que «no voy donde no me invitan, así de sencillo. Pero pediré explicaciones y, si no me convencen, elevaré la correspondiente protesta. No sé si hay una mano negra ahí. Debe ser que alguno de los presidentes asistentes no me quiere allí por alguna razón», acusó.

Ante las quejas en Antena 3, donde el presidente autonómico colabora habitualmente, el consejero de Presidencia aragonés, Vicente Guillén (PSOE), se puso durante la mañana de ayer en contacto con su homólogo cántabro, Rafael de la Sierra, para templar las aguas y asegurar que se trataba de un «malentendido», según el dirigente cántabro.

Fuentes del Gobierno de Aragón reconocieron que no se había convocado a Revilla porque «no hubo ninguna declaración de intenciones de su Gobierno» e insistieron en que, si lo hubiera hecho, se le hubiera incorporado como ha ocurrido con La Rioja y Castilla. Además, recalcaron que la cita estaba convocada de manera oficial para el mes de junio, pero que se tuvo que retrasar por la moción de censura que Pedro Sánchez planteó a Mariano Rajoy y que terminó con el socialista en La Moncloa. Tras su conversación, De la Sierra explicó que la situación ya se había resuelto, que pedirá oficialmente por escrito su adhesión y que Cantabria se incorporará a la siguiente cumbre de la reconocida por los mandatarios como 'España Vacía', cuyas seis comunidades ocupan el 52% de la superficie del país pero sólo el 21% de la población nacional. Cantabria recibirá en los próximos días la declaración institucional que sustancia ese propósito común.

Una posición que, en esencia, llama a que el futuro reparto de recursos por parte del Estado contemple las especificidades de estructura, dispersión y envejecimiento siguiendo el criterio del coste fijo para las necesidades reales en la prestación de los servicios básicos -frente al parámetro per cápita que favorece a las regiones más pobladas- para encarar asimismo en paralelo el reto demográfico.