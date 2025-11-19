El aire ártico trae los primeros copos esta tarde y mañana nevará a 400 metros en Cantabria El desplome de los termómetros ya es evidente con máximas por debajo de los 13º en toda Cantabria | La Aemet activa la alerta por nieve desde esta medianoche

Ana Gil Zaratiegui Santander Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:57 | Actualizado 11:06h.

El frío se ha instalado en Cantabria con la masa de aire ártico que se aproxima a España por el Norte. Los mercurios ya han empezado a bajar y esta tarde está previsto que caigan los primeros copos de nieve de la temporada en la región. Eso sí, será a última hora de la tarde y a partir de los 1.000 metros. Para mañana, jueves, llega lo fuerte con dos avisos de la Aemet por nieve, naranja durante todo el jueves en el Centro y valle de Villaverde y amarillo en Liébana y la Cantabria del Ebro. Las acumulaciones pueden ser de hasta 10 centímetros en 24 horas por encima de los 800 metros, todavía más espesos en cotas todavía más altas y, aunque con menos fuerza, podrá nevar a cotas de entre 400 y 600 metros.

El efecto del aire ártico también ha traído el anunciado desplome térmico. La estación de Cabaña Verónica, en Picos de Europa, ha anotado esta madrugada la temperatura más baja del país con -6,6º. El frío también ha llegado a cotas más bajas, como Reinosa, donde el termómetro ha estado a bajo cero con -1,9º; Polientes (Valderredible) con -1,6º y Alto Campoo con -1,5º.

🗓️ Pronóstico miércoles 19 de noviembre



🌧️ Precipitaciones moderadas en toda Cantabria, sobre todo por la tarde y noche cuando serán más persistentes



❄️ Cota de nieve bajando de 1500 a 1000 m



🌬️ Viento del norte-noroeste



🌡️ Temperaturas sin cambios o en ligero descenso pic.twitter.com/ei4lGVi4ji — AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) November 18, 2025

Esta semana toca desempolvar los abrigos, bufandas y botas de agua después de la surada y temperaturas veraniegas de la semana pasada porque la caída de mercurios es evidente este miércoles con máximas que en ningún caso superan los 13º, incluso en la costa. Un repaso por las máximas registradas en las estaciones de la Aemet lo corrobora: San Vicente de la Barquera (12,5º): Castro Urdiales (12º); Santander (11,7º); Santander Aeropuerto (11,6º) y Bárcena de Cicero (10,6º). Unos valores que contrastan especialmente con los de la semana pasada, cuando se alcanzaron los 28,9º en pleno noviembre.

Al cóctel otoñal tampoco le faltan hoy las lluvias y chubascos que caen en gran parte de Cantabria. Hasta ahora, la estación que más agua ha recogido es la de Santander con 3,2 litros por metro cuadrado, cantidad que subirá con el paso de las horas en una jornada en la que la Aemet espera «lluvias débiles y chubascos, que se extenderán desde el litoral hacia el interior durante la segunda mitad del día».