La alcaldesa de Castro reclama al Ministerio de Transportes priorizar el tren hacia Bilbao

No es que esté en contra de que el Gobierno de España acometa el proyecto para construir un tren rápido que conecte Santander y Bilbao ... en el entorno de los 60 minutos y con paradas en Laredo y Castro Urdiales, pero la prioridad de la alcaldesa de esta última localidad, la socialista Susana Herrán, es que los castreños cuenten cuanto antes con una conexión directa con la capital vizcaína. Esa es su prioridad. La que reivindicó ayer ante el Ministerio de Transportes durante una reunión con el secretario de Estado, José Antonio Santano, número dos de Óscar Puente en el departamento de Fomento.

«Castro Urdiales no puede quedarse al margen de una red ferroviaria moderna y eficiente que conecte con Bilbao, una ciudad hacia la que se desplazan castreños y castreñas por motivos de trabajo, estudios y servicios», alegó la regidora del PSOE en un comunicado difundido por el Ayuntamiento tras el encuentro, en el que se ha tratado el estudio de la futura línea de tren.

Este posicionamiento de Herrán se produce una semana después de que este periódico adelantara que la intención de Transportes es, primero, hacer un estudio de viabilidad por separado de cada uno de los tres tramos del trazado (Santander-Laredo, Laredo-Castro, Castro-Bilbao). Y segundo y lo que es más relevante, de priorizar la construcción de ese último de los tramos, que es el que en los informes previos aparece como el más demandado y rentable por el gran número de personas que ahora hacen el viaje entre ambos puntos por carretera.

Desde el Gobierno de Cantabria han puesto el grito en el cielo ante la mera posibilidad de que el Ministerio pretenda dejar fuera de juego la extensión del tren hasta Santander. Y desde la Delegación del Gobierno, Pedro Casares ha insistido en que el compromiso es hacer el estudio de los tres tramos, dando a entender –sin aclararlo– que si se prioriza uno de los tramos a la hora de iniciar las futuras obras no quiere decir que el resto no se vayan a acometer nunca.

El ministro Puente y su equipo aún no han devuelto la llamada a Buruaga y a Media El secretario de Estado de Transportes ha hablado antes sobre el futuro del tren a Bilbao con la alcaldesa de Castro Urdiales que con el consejero de Fomento, Roberto Media, que el pasado martes, cuando se enteró por el periódico de la intención del Ministerio de revisar el proyecto, llamó a Madrid para pedir explicaciones. Lo mismo hizo la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, que trató de ponerse en contacto con el ministro Óscar Puente por este mismo motivo. Ambos con el mismo éxito porque ni Santano ni Puente han respondido las llamadas que les han hecho desde Cantabria.

Es decir, que ayer Herrán se diferenció de la posición oficial de Casares –la alcaldesa, además, es la número dos de la Ejecutiva regional socialista– y del PSOE y apostó directamente por un tren ráido entre Castro y Bilbao. De la conexión a Santander ni habló.

De hecho, esta reunión sirvió para que la regidora castreña abordara con Santano únicamente la fase correspondiente al proyecto de conexión ferroviaria Bilbao-Castro. Herrán trasladó al responsable de Transportes la «importancia estratégica de esta infraestructura para el desarrollo social, económico y laboral» del municipio cántabro, que limita con Vizcaya.

Tren, pero también autobús

Además, en la cita en Madrid, Herrán defendió las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento al nuevo Mapa de Transporte por Carretera para incluir una nueva línea de autobús entre el municipio que gobierna y Bilbao, «un servicio esencial para la movilidad diaria de miles de castreños» hacia la provincia vecina.

La regidora volvió con el compromiso del Ministerio de mayores frecuencias y rutas y una oficina en Castro. Así, espera que los futuros horarios «respondan a las necesidades reales de la ciudadanía».