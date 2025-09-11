El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El tren camino de Santander, a punto de pasar bajo el viaducto de Treto, en las marismas de Santoña y Joyel. Sergio Garcia

La alcaldesa de Castro reclama al Ministerio de Transportes priorizar el tren hacia Bilbao

Susana Herrán se reúne con el secretario de Estado y reclama una «conexión moderna» con la capital vizcaína sin mencionar a Santander

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:25

No es que esté en contra de que el Gobierno de España acometa el proyecto para construir un tren rápido que conecte Santander y Bilbao ... en el entorno de los 60 minutos y con paradas en Laredo y Castro Urdiales, pero la prioridad de la alcaldesa de esta última localidad, la socialista Susana Herrán, es que los castreños cuenten cuanto antes con una conexión directa con la capital vizcaína. Esa es su prioridad. La que reivindicó ayer ante el Ministerio de Transportes durante una reunión con el secretario de Estado, José Antonio Santano, número dos de Óscar Puente en el departamento de Fomento.

