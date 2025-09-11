El juez, sobre los acuerdos de El Pedregal: «Herrán no tiene ninguna credibilidad» El juzgado desestima la versión de los hechos de la alcaldesa de Castro Urdiales y le condena a pagar las costas de la causa de la suspensión de los acuerdos de la Fundación Barquín

Ignacio Serrano Garbayo Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:26 Comenta Compartir

El Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Santander ha levantado la suspensión de los acuerdos de la Fundación Barquín Hermoso que derivaron en el cierre del colegio El Pedregal de Castro Urdiales, al tiempo que ha puesto algo de luz en el proceso que ha abocado al cierre del centro educativo. También ha condenado a la alcaldesa castreña, la socialista Susana Herrán, que solicitó la citada medida cautelar, al pago de daños y perjuicios por esa causa.

En un auto que puede recurrirse y que está fechado el 3 de septiembre, el titular de este juzgado establece que el cierre del centro educativo «no fue acordado» por la Fundación Barquín «sino por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria», aunque también recuerda que es la jurisdicción contencioso administrativa la que debe analizar la posible legalidad de esa decisión de la Administración.

Como es conocido, a finales de agosto el TSJC rechazó las medidas cautelares solicitadas por la AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) de El Pedregal y el sindicato de docentes STEC contra el acuerdo. El 1 de septiembre, los representantes de estos grupos anunciaron que no iban a mantener la demanda porque «no tenía sentido jurídico seguir en el proceso».

Ya el 3 de septiembre, el citado Juzgado Número 6 de Santander estimó el recurso de la Fundación Barquín contra las medidas cautelares que adoptó en el mes de julio para parar los acuerdos del patronato de la entidad de rescisión del alquiler que tenía del colegio con el Gobierno.

La alcaldesa de Castro Urdiales había pedido esas medidas cautelares argumentando que hubo un defecto en la convocatoria de ese patronato y en lo que resolvió. Y ahora, el juez admite la legitimidad de la regidora para solicitar esas medidas , pero añade que su versión sobre cómo se convocó el patronato no ofrece «ninguna credibilidad». Señala que la alcaldesa negó en su interrogatorio haber enviado un correo electrónico con su decisión sobre el contenido de la reunión, porque lo remitió «su secretaria personal sin su consentimiento».

«Además de que resulta increíble que la secretaria vote en nombre de la alcaldesa sin conocimiento de esta, con la evidente responsabilidad que ello conlleva, la propia demandante en su demanda manifiesta que fue ella quien envió este correo», añade el juez. El titular del juzgado concluye que la alcaldesa tuvo acceso al contenido de la convocatoria del patronato, votó e hizo alegaciones, «por lo que no consta que sufriera ninguna limitación de sus derechos».

Juan José Alonso (PP): «Susana Herrán es una probada campeona de la mentira» «Este resultado quita la careta a Susana Herrán y al PSOE y prueba que el Gobierno de Cantabria y la Fundación Barquín han actuado siempre conforme a la ley. Es lamentable la manipulación e intoxicación que los socialistas cántabros han ejercido sobre las familias del CEIP El Pedregal y los vecinos de Castro, a base de mentiras con el único fin de tratar de desgastar a un Gobierno del PP», reaccionó ayer con dureza el popular Juan José Alonso, portavoz en el Parlamento de Cantabria, al auto judicial sobre el centro educativo. El diputado señaló que «se llegó incluso a decir que los representantes del PP mentíamos, cuando siempre hemos defendido que se conociera toda la verdad con pruebas». Alonso ha celebrado que la Justicia «haya puesto a cada uno en su sitio. Susana Herrán debería pedir disculpas y Pedro Casares revisar a su equipo, porque tiene como número dos a una probada campeona de la mentira y, desde hoy, condenada en primera instancia. Esperamos que ella tenga la dignidad de asumir de su bolsillo tanto las costas procesales como el pago de los daños, porque todo corresponde a su empecinamiento personal consciente de su mentira».