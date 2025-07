Cantabria perderá el próximo curso ocho centros de Infantil y un colegio

El cierre de centros educativos, como el colegio El Pedregal en Castro Urdiales, viene marcando la agenda de reivindicaciones que recibe la Consejería de ... Educación. Y es que, tras la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la supresión del colegio, la clausura de ocho escuelas infantiles en varios municipios de la región no ha pasado desapercibida. Los centros afectados son Garruchines y La Jilguera, ambos en Piélagos; Alberto de la Cantolla, en Liérganes; Cabo de Ajo, en Bareyo; El Chopo, en Cartes; Los Pequeños Hayas, en Castañeda; San Roque, en Alfoz de Lloredo; y Cors, en El Astillero.

Las escuelas infantiles abordan las primeras etapas educativas del alumnado, desde los cero hasta los seis años. Divididos en dos ciclos, tienen el objetivo de atender a la primera infancia. El cierre de los ocho centros públicos responde a una tendencia de pérdida de alumnado en la región que se viene dando desde hace años. Sin embargo, tal y como anuncian los sindicatos docentes a raíz del cierre de El Pedregal por la decisión de la Fundación Barquín Hermoso de no prorrogar más la cesión del edificio por el que el Ejecutivo abonaba 20.000 euros anuales, «se puede evitar».

En este sentido, desde el Ejecutivo regional manifestaron que las supresiones se realizan a petición de los ayuntamientos, en algunos casos, y debido a que los centros no funcionaban, en otros. Es más, aclararon que alguna de las escuelas ya estaba cerrada o no tenía actividad antes del cierre. Y a pesar especificar que no depende de Educación, el área de Sergio Silva recibió críticas con respecto a la supresión de los centros. Al igual que vienen reivindicando los sindicatos docentes con el cierre del colegio de Castro Urdiales en los últimos meses, Podemos ha acusado al Gobierno popular de «desmantelar servicios educativos esenciales» mientras «incrementa» la financiación de los centros concertados. Dicen que el cierre de estas ocho escuelas infantiles «es una decisión ideológica, no técnica», que «avanza el camino hacia la privatización».