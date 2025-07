La justicia da la razón a la alcaldesa de Castro en su demanda del colegio El Pedregal

La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán (PSOE), ha dado a conocer este martes la resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 ... de Santander, en relación a su denuncia de supuesta manipulación del acta de la reunión del Patronato de la Fundación Barquín Hermoso, en la que se adoptó la decisión de cerrar el CEIP El Pedregal por caducidad del convenio de alquiler del edificio. La regidora asegura que la decisión judicial «suspende los acuerdos del patronato por daño irreparable», por lo que entiende que todo esto «frena el cierre» del centro educativo. El consejero de Educación, Sergio Silva ya le ha contestado que la decisión de la clausura del colegio es ya definitiva y le ha pedido «despolitizar» las cuestiones educativas.

Es un nuevo capítulo del conflicto entre el Ayuntamiento castreño, la Consejería de Educación y las propias familias que reclaman el mantenimiento del centro educativo como hasta ahora. Según Herrán, la medida cautelar de suspender los acuerdos de la reunión del Patronato, es decir poner fin al alquiler del edificio donde hasta junio daba clases El Pedregal, ha quedado anulada.

Cabe recordar que la propia alcaldesa manifestó en distintas ocasiones que el acta de esa reunión no se ajustaba a la realidad, ya que ella afirmó que nunca votó en esa reunión el cese del convenio de utilización del edificio para fines educativos mediante el alquiler del inmueble.

En rueda de prensa, Herrán ha defendido que «al consejero de Educación, Sergio Silva, ya no le sirve la excusa de que el cierre del colegio se debe a un acuerdo de la Fundación» y ha pedido «que se celebre, de manera inmediata, una reunión del Patronato, pero bien hecha, presencial y en la que hablemos todos», según recoge Punto Radio.

La regidora incide en que la resolución judicial no menciona obligación de mantener el centro educativo abierto, pero «sí acaba con las excusas que desde la Consejería se habían utilizado hasta ahora para suprimir el colegio». Por tanto, «si no se revierte la situación, si no se respeta a los castreños, familias ni el auto judicial, es mejor que dimitan y cierren la puerta al salir porque mantener El Pedregal está en sus manos».

Herrán recordó que, en este tiempo, debido a que siempre mantuvo que las actas se habían falseado, ha sido objeto de «insultos y calumnias» por parte del titular de Educación Sergio Silva, al que exigió disculpas, tras valorar que esta es «una victoria legal y moral» para el Ayuntamiento y las familias del Pedregal.

La respuesta del consejero

El consejero de Educación Sergio Silva, ha respondido de inmediato a la regidora. Insiste en que, en todo este asunto, la Consejería ha actuado con «responsabilidad» y que el proceso de escolarización «ya finalizo», por lo que se reitera en el cierre del Pedregal. Insiste el consejero que la medida cautelar no entra a discutir la cuestión educativa, ya que «lo que se ha atacado judicialmente es la validez de la convocatoria de unas reuniones del Patronato. Pero el fondo del asunto, que es decidir sobre la escolarización de Castro, no está nunca en cuestión», valoró.

Asegura que desde Educación siempre se ha respetado la decisión del Patronato de poner fin al alquiler, tras considerar que había suficientes plazas educativas en los cinco centros castreños. A la par, insiste que no da «ninguna veracidad» a las palabras de la regidora porque vuelve a meter un asunto «educativo en el ámbito político», con una «visión simplista» de lo que es la educación «y lo hace sabiendo que no ha votado una cosa que ha quedado acreditada», insiste respecto a que el Ayuntamiento sí votó a favor de rescindir el alquiler y quedó registro.

«La escolarización ya esta en marcha y esto no va a variar en absoluto», subraya el consejero, pidiendo a la regidora que «despolitice» las decisiones educativas y deje de «confundir a las familias de una manera interesada».