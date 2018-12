El 60% de los alumnos de los centros públicos de Cantabria estudia Religión Católica

«Es aterradora la persecución que hay contra todo lo que tiene que ver con la Iglesia»

El actual panorama de la Religión Católica en la enseñanza puede dar un vuelco a partir del próximo curso si sale adelante la reforma de la actual ley educativa propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE). Entre las novedades anunciadas por la ministra de Educación, Isabel Celaá, se encuentra dejar de considerar Religión como una materia específica en 1º y 2º de Bachillerato, por lo que su oferta no será obligatoria en los centros. Con ello se evita que la calificación obtenida cuente para calcular la nota media de acceso a la universidad y para la obtención de becas. Igualmente, se elimina la obligación de cursar una materia alternativa a Religión, lo que podría suponer que esta materia se impartiera en un horario diferente al lectivo, quedando «arrinconada».

«Me parece aterrador. Es increíble que en una sociedad democrática como la nuestra, en pleno siglo XXI, se tenga una persecución tan real y clara con todo lo que tiene que ver con la religión y la Iglesia», lamenta Conchi Castro. «Es una salida de tono más, una obsesión, contraria además a los fundamentos de un Estado de derecho», añade.

La delegada de enseñanza religiosa de la Diócesis de Santander considera que el objetivo de la educación es «la formación integral» de las personas, «respetando la libertad de los padres para elegir el modelo de enseñanza que quieren para sus hijos. Y en este modelo, se debe incluir la formación religiosa y moral. Si no me gusta Religión, pues no voy y elijo la asignatura alternativa, pero no se puede impedir que otros vayan, no se puede atentar así contra la libertad de los padres, no se puede prohibir que se pueda ofrecer con toda la libertad una formación integral».

Castro también advierte de que la decisión «pone en peligro la estabilidad en el empleo de muchos docentes que trabajamos en la enseñanza vinculados al ámbito religioso». En Cantabria hay 152 profesores de Religión Católica en la red pública, a los que hay que añadir todos los repartidos en los centros concertados.