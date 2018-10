«El PRC no ha tenido el apoyo que le hubiera gustado del PSOE en algunos proyectos» El alcalde de Reocín y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Pablo Diestro, confía en repetir en el cargo. / Luis Palomeque Pablo Diestro | Presidente de la Federación de Muncipios y alcalde de Reocín «A los ayuntamientos no les sirve de nada tener el dinero amontonándose en el banco. Hemos demostrado que somos eficientes y nos tratan como si fuésemos menores de edad» ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Domingo, 14 octubre 2018, 07:37

Este ingeniero de Caminos cogió las riendas de la Federación de Municipios convertida en un campo de minas durante la pasada legislatura y la ha llenado de «armonía» a pesar de las diferencias ideológicas. Pablo Diestro (Reocín, 1982) reivindica más autonomía financiera para que los municipios puedan destinar el superávit a contrataciones y pide que les quiten la soga que impuso Montoro con la Ley de Estabilidad.

-El Gobierno central y Podemos acaban de pactar en los Presupuestos una flexibilización para que los municipios puedan destinar su superávit a crear escuelas y a Inversiones Financieramente Sostenibles. ¿Por fin atienden sus reivindicaciones?

-Todo lo que sea abrir el abanico de las restricciones que nos impuso el PP me parece positivo. Todavía seguimos con limitaciones con el techo de gasto y no nos permiten entrar en déficit, que sería lo lógico. Solo se nos deja gastar la parte que cada ayuntamiento estima que va a tener de superávit del año siguiente. No sirve de nada tener el dinero amontonándose en el banco y estar atado de pies y manos para gastarlo. Necesitamos que nos dejen contratar empleados. Hemos demostrado que somos eficientes, que sabemos gestionar... Los ayuntamientos somos una administración a las que se nos trata como si fuésemos menores de edad. Siempre estamos marcados por otras que al final están demostrando que gestionan peor sus recursos que nosotros.

«No nos podemos cerrar a nadie. Tenemos que estar abiertos a todos» «En el PRC existe actualmente mucha unidad, consenso y armonía»

-Tenemos que sentarnos a hablar, porque veo que hay duplicidades. Igual que tenemos que buscar aunar servicios entre ayuntamientos que tengan necesidades comunes. Es la idea que barajamos, por ejemplo, para intentar mancomunar el Torrebus entre Reocín, Torrelavega, Polanco, Los Corrales y Suances. El Gobierno ya ha encargado el estudio. Estamos en las fases iniciales, pero si puedo decir que hay muy voluntad de los alcaldes y del bipartito. Todavía hay que darle una vuelta pero va a suponer una mejora importante para los ciudadanos.

-Se estrenó hace tres años en la Federación de Municipios después de una escisión importante y con la idea de integrar a los 102 municipios de nuevo. ¿Qué ha pasado para que Puente Viesgo, Miera y San Felices, los tres regionalistas, sigan fuera?

-Ya solo quedan al margen dos. Puente Viesgo acaba de incorporarse y somos 100. Seguimos intentando convencerles para que se integren. Para mi es muy importante que se adhieran porque debemos estar todos unidos. Cada uno puede hacer su batalla particular pero estando juntos se hace más fuerza.

«No creo en la figura de diputado y alcalde ni soy partidario de duplicidades»

-¿Cuál es el motivo?

-Si te soy sincero, no comprendo que no se integren en la FMC. No hay motivos reales para no hacerlo. Desde que esta última Federación se constituyó hace tres años hay armonía en todos los partidos. Nunca antes había habido tanta unidad y eso es porque somos independientes. Cuando hemos tenido que reivindicar algo a consejerías del PRC o del PSOE lo hemos hecho. Defendemos los intereses de los ayuntamientos, pero sobre todo hemos prestado más interés a los más pequeños. Se ha mejorado considerablemente la orden de Corporaciones Locales para beneficiarlos. Hace tres años nos encontramos sobre la mesa un desastre muy grande. Y no me importaría que esos dos que faltan estuviesen en mi Ejecutiva si repito. No llego a comprender que no quieran estar.

«Me gustaría repetir como alcalde y luego saltar al Gobierno» –¿Se ve en las listas al Parlamento? –No me preocupa ni lo más mínimo. A mí lo que sí que me gustaría es ser alcalde por última vez, porque prometí que, como máximo serían dos legislaturas. Nuestro compromiso era por ocho años y espero poder estar. Creo además que debería ser incompatible. No creo en la doble figura de diputado y alcalde. Si fuera en las listas, encantado. Pero si saliera alcalde renunciaría al otro papel. No soy partidario de las duplicidades. –La última vez que preguntaron por esto a los pesos pesados del PRC hablaban de que el futuro del partido debía liderarlo de alguien joven, que fuese actualmente alcalde y que hubiera trabajado fuera de la política... ¿Se ve reflejado? –Me dices ese perfil y me veo, pero no como sucesor de Miguel Ángel Revilla. Si me preguntas, ni me gustaría. Sí que me gustaría, terminada la etapa municipal, tener algún cargo de gestión en el Gobierno. Algo relacionado con Obras Públicas, por mi profesión, por ejemplo. Pero algo, insisto, de gestión. En un plano político, ser el secretario general del PRC, ni me veo ni creo que fuese el mejor candidato. –¿Y quién cree que es la mejor opción? –No lo sé. Es complicado. Revilla es único. El futuro del PRC está en la gestión de los alcaldes, el trabajo a pie de obra... El futuro es dejar de verle con la imagen de un candidato insustituible como es Revilla y verlo como una imagen de partido global valorando la gestión como partido y el trato con los ciudadanos. El paso es dejar de ser tan personalista con la figura de Miguel Ángel y contar con una imagen más global como tienen otros partidos.

-¿Cantabria tiene demasiados ayuntamientos para una región tan pequeña?

-He tenido muchas discusiones sobre si son muchos o si son pocos. Si nos atenemos a lo estrictamente económico, que es por lo que debería preocuparnos este hecho, creo que la deuda de los municipios supone un porcentaje insignificante respecto a la deuda total del Estado. Creo que la cosa está bien como está. ¿Qué sentido tiene? Al final si juntas dos ayuntamientos vas a tener que mantener al personal. Solo serviría para quitar alcaldes y el servicio al vecino sería peor. Lo que tenemos que hacer si hay ineficiencias es mancomunar servicios.

-¿Cómo valoran los municipios la intención del Gobierno de blindar el Fondo de Cooperación Local para que no vuelva a reducirse?

-Es una petición que nosotros le hicimos al bipartito para que se garantice independientemente de quién esté en el Gobierno. También hemos solicitado que, en la medida de lo posible, se aumente la partida. Hasta ahora no lo habíamos pedido porque reconocemos que se ha hecho un esfuerzo importantísimo por recuperar esta partida de 15 millones. Ahora pedimos que se consolide y creemos que estaría bien lograr un acuerdo parlamentario de todos los partidos.

-A siete meses de las elecciones autonómicas y municipales, ¿cómo ve la evolución del pacto de gobierno entre PRC y PSOE?

-Hemos vivido bastante inestabilidad en algunos momentos y yo lo he visto en mi propio ayuntamiento. A nivel institucional, no es agradable ver las batallas que ha habido en algunos sitios. De cara a la gestión de los recursos, no ha ido mal. Los ayuntamientos se han gobernado en coalición y la gestión ha mejorado. Es complicado mantener el pacto y llegar a consensos.

«Revilla es el mejor candidato que podemos tener. Se merece ganar»

-¿La situación interna del PSOE les ha pasado factura?

-Estamos viviendo una inestabilidad que no habíamos tenido nunca: un PSOE y un PP divididos y los problemas de Ciudadanos y Podemos. La crisis del PSOE ha afectado también al Gobierno, porque no es bueno que el protagonismo se lo lleven los temas internos de partido. Pero vamos, todos los problemas internos que tienen los partidos afectan a los gobiernos municipales y autonómicos y la imagen que damos como institución creo que no es la mejor. En el PRC de momento estamos librando. Hay mucha unidad, consenso y armonía y cuando se abordan temas espinosos se habla para lograr el consenso.

-Usted a nivel municipal también vivió en primera persona la crisis socialista. Al igual que a nivel regional, la dirección socialista le pidió quitar las competencias a una de sus concejalas.

-Sí. Yo lo expliqué públicamente. A mí se me culpó de haberla echado... Si a mí me mandan una carta de la ejecutiva municipal del Partido Socialista, de su equipo de gobierno en el Ayuntamiento, en la que dicen que quieren cambiarle las competencias y pasar las suyas a otro, yo no me posicioné. Más allá de que yo tuviera algún problema puntual, alguna discusión normal como compañeros, su trabajo fue bueno. Pero si tu partido te quiere cambiar, a mí no me queda más remedio.

-Hay partidos que cada legislatura reclaman la supresión y la fusión de algunos municipios ¿Es de los que piensa en el PRC que el PSOE pone demasiadas zancadillas en los pactos municipales de cara a las elecciones?

-No usaría esa palabra. Pero sí es cierto que hay algunos proyectos que se demoran más de la cuenta. Sí que notas que en algunos proyectos el PRC no ha tenido el apoyo que nos hubiera gustado de un socio de gobierno. A pesar de ello, está siendo una legislatura que ha funcionado bien a nivel de pactos, aunque ha habido algunos que se han ido rompiendo.

-¿Cuándo anunciará Miguel Ángel Revilla que volverá a presentarse a las elecciones?

-No sé cuando termina el plazo de presentación de candidaturas. No sé nada. Personalmente me gustaría que fuera él. Deseo que lo sea.

-No parecería tampoco muy oportuno abrir el melón de la sucesión con todos los partidos enfrentados y las expectativas de ser la primera fuerza.

-Pues no. Pero aparte de eso, creo que es el mejor candidato que podemos tener sin ninguna duda y que las posibilidades de ganar son más grandes que nunca. Pero además, en lo personal, se lo merece por todo lo que ha luchado por Cantabria.

-En un escenario de 2019, ¿ve posible un pacto con el PP?

-Una vez que pasen las elecciones tenemos que estar abiertos a todo. Y todo es todo. Es el Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, el Partido Socialista... Pero lo primero que tenemos que hacer es aspirar a ganar las elecciones. Tanto a nivel municipal como regional. Y luego ya veremos. Como Partido Regionalista no nos podemos cerrar a nadie.