Vox abandona el debate del Presupuesto

Vox ha abandonado el debate del Presupuesto en el Parlamento. Su portavoz, Leticia Díaz, ha pedido a la presidenta de la Cámara que los servicios ... jurídicos resuelvan el recurso que presentaron para suspender el Pleno a la espera de conocer su decisión sobre el sistema de votación. Pero María José González Revuelta se ha limitado a explicar que esa decisión se tomará en las próximas 48 horas. «Se está vulnerando el derecho constitucional de los diputados», señaló la dirigente de Vox. Y los tres diputados de su grupo abandonaron el hemiciclo. Si no vuelven para la votación, no saldrán adelante las enmiendas a la totalidad, porque los votos de PRC y PSOE no son suficiente.

No se recordaba una tensión similar en el Parlamento desde hacía, como mínimo, una década, cuando la irrupción de los partidos minoristas en Cantabria dejó a PRC y PSOE gobernando en minoría y con la necesidad de llegar a acuerdos en la Cámara. El PP de María José Sáenz de Buruaga está en una situación parecida. Y la bombona de oxígeno que ha supuesto el PRC en los dos primeros años de legislatura ha estallado por los aires. El Presupuesto no cuenta con ningún apoyo de la oposición en el hemiciclo, por lo que, previsiblemente, hoy será devuelto al Gobierno. Pero ese trámite está siendo tan dificultoso que hasta minutos antes de arrancar el debate de las enmiendas a la totalidad se habló, incluso de un plantón de PRC, PSOE y Vox debido a la imposición del sistema de votación y a la espera de conocer el resultado de sus alegaciones. Según el Reglamento de la Cámara, hacen falta la mitad más uno de los diputados para que pueda celebrarse.

La mayoría de la Cámara, es decir esos tres grupos, querían que la votación de su rechazo al documento se hiciera en una única vez. El PP, por su lado, buscaba tres votaciones distintas, para retratar a cada diputado y que quedase constancia de un diputado de Vox votando a favor del PSOE y viceversa, por ejemplo. Un ejercicio estético pero poco práctico, ya que el resultado sería el mismo: el rechazo al Presupuesto. Al final, una resolución de la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, decidió a favor del PP. Y el Pleno, pese a esa opción de plante, se está celebrando en estos momentos.