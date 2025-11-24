El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vox abandona el debate del Presupuesto

La portavoz del partido de ultraderecha dice que «se está vulnerando el derecho constitucional de los diputados» al no suspender la sesión hasta conococer la decisión de los servicios jurídicos del Parlamento sobre el recurso al sistema de votación | PRC y PSOE siguen sentados en sus escaños, pero su voto no será suficiente para que salgan adelante las enmiendas a la totalidad

Gonzalo Sellers

Santander

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:57

Vox ha abandonado el debate del Presupuesto en el Parlamento. Su portavoz, Leticia Díaz, ha pedido a la presidenta de la Cámara que los servicios ... jurídicos resuelvan el recurso que presentaron para suspender el Pleno a la espera de conocer su decisión sobre el sistema de votación. Pero María José González Revuelta se ha limitado a explicar que esa decisión se tomará en las próximas 48 horas. «Se está vulnerando el derecho constitucional de los diputados», señaló la dirigente de Vox. Y los tres diputados de su grupo abandonaron el hemiciclo. Si no vuelven para la votación, no saldrán adelante las enmiendas a la totalidad, porque los votos de PRC y PSOE no son suficiente.

