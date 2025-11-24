El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cabalgar contradicciones

Jesús Serrera

Jesús Serrera

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

Nada de camuflarse en mayorías genéricas y anónimas, aquí se retrata todo el mundo, cada partido y cada uno de los 35 diputados. La maniobra ... del PP en el Parlamento para que se votaran por separado y por llamamiento individual las tres enmiendas a la totalidad de los Presupuestos presentadas por PRC, PSOE y Vox no logró su propósito de sacar las cuentas adelante, pero si obligó a que, en un paisaje de ruidoso esperpento, los grupos de la oposición tuviesen que cabalgar sus contradicciones, esa expresión consagrada por Pablo Iglesias para explicar por qué él, un líder de la nueva progresía, tenía que dejarse financiar por el régimen iraní que ahorcaba homosexuales en lo alto de las grúas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la panderetera Conchi García, maestra y guardiana de la música tradicional cántabra
  2. 2

    Ramis afea la conducta de José Alberto y los árbitros
  3. 3

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  4. 4

    Los 40 años de Terminal Sur
  5. 5

    PRC, PSOE y Vox suman sus votos para frenar el Presupuesto en una tensa jornada
  6. 6

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  7. 7 Cantabria tiene 4.740 propietarios con más de diez inmuebles, el doble que hace 15 años
  8. 8

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  9. 9

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  10. 10

    El audio del VAR del Burgos-Racing

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cabalgar contradicciones