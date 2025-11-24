Cabalgar contradicciones

Nada de camuflarse en mayorías genéricas y anónimas, aquí se retrata todo el mundo, cada partido y cada uno de los 35 diputados. La maniobra ... del PP en el Parlamento para que se votaran por separado y por llamamiento individual las tres enmiendas a la totalidad de los Presupuestos presentadas por PRC, PSOE y Vox no logró su propósito de sacar las cuentas adelante, pero si obligó a que, en un paisaje de ruidoso esperpento, los grupos de la oposición tuviesen que cabalgar sus contradicciones, esa expresión consagrada por Pablo Iglesias para explicar por qué él, un líder de la nueva progresía, tenía que dejarse financiar por el régimen iraní que ahorcaba homosexuales en lo alto de las grúas.

Así que Vox apoyó al PSOE y renegó del PP en la única enmienda debatida, ya no hacían falta más, y los socialistas se dividían al marcharse la mitad cuando intervenía Leticia Fernández, portavoz de Vox, pese a que la ejecutiva de Casares había aprobado votar con la ultraderecha en este lance. Por cierto, hay en el PSOE partidarios de abstenerse en el Parlamento para facilitar los Presupuestos y lograr así un mayor protagonismo político.

El PRC también votó ayer con Vox, cuando antes apoyó al PP de Buruaga en la investidura y en los dos primeros presupuestos, precisamente para que Vox no apareciese en la ecuación gubernamental.

Todo son tacticismos y contradicciones, como que ninguno de los grupos políticos apoye un presupuesto nunca antes tan bien ponderado por la patronal y los sindicatos. También hay dudas de si el PP ha hecho el esfuerzo necesario en las obligadas cesiones para encontrar un aliado presupuestario. Los populares dijeron ayer que seguirán abiertos a la negociación de las cuentas de 2026 y así evitar el riesgo del 'botón nuclear' de las elecciones anticipadas.