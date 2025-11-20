PP y PRC confirman su ruptura total

No hubo milagro en las horas finales. PP y PRC no volvieron a reunirse hoy y consumaron su ruptura total en la negociación del Presupuesto. ... Después de dos años dándose la mano para sacar adelante las cuentas, esta vez las negociaciones nacieron atascadas con los regionalistas poniendo pie en pared ante los «incumplimientos», según ellos, de los acuerdos anteriores. Con Miguel Ángel Revilla en un segundo plano en esta ocasión, y con Paula Fernández al frente de las conversaciones, el PRC hizo seis exigencias que el PP ya avisó desde el primer momento que no iba a cumplir. Así que todo acabó hoy como parecía que iba a hacerlo desde el principio, con los regionalistas presentando una enmienda a la totalidad, al igual que PSOE y Vox, que puede dejar a Cantabria sin Presupuesto por primera vez en las últimas tres décadas.

Con sus enmiendas a la totalidad, los regionalistas dicen «tres noes» a estos presupuestos y al Gobierno del PP: uno, por haberlos registrado en la Cámara sin tener los apoyos necesarios para sacarlos adelante; otro 'no' porque los regionalistas no pueden ser «cómplices de la inacción y la falta de gestión» de este Gobierno, y el tercero, porque son unas «cuentas irreales que se olvidan del estado del bienestar y del día a día» de los cántabros.

Por su parte, el PSOE registró este miércoles sus enmiendas al proyecto ley de presupuestos y al de la ley de acompañamientos, una decisión que justificó en que, a su juicio, estas cuentas recogen «privatización y deterioro de los servicios públicos, como la sanidad o la educación» y también una «política fiscal injusta» y «recursos insuficientes para los ayuntamientos», según indicó el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares.

El grupo Vox, por su parte, ha registrado esta mañana el texto final de sus enmiendas a la totalidad, que ha presentado después de que el PP no valorara ni diera respuesta a las propuestas presupuestarias que le habían trasladado, entre ellas la deflactación del IRPF en un 4,9%, porcentaje coincidente con lo que ha subido la inflación desde que el Gobierno popular tomó posesión.Vox, que ya anunció el viernes pasado que no seguiría negociando con el PP, considera que estos presupuestos son «un infierno fiscal», contienen partidas «ideológicas» y son «continuistas» ya que, a su juicio, incluyen las mismas políticas que el anterior Ejecutivo PRC-PSOE cuando, a su entender, lo que los cántabros habían pedido al PP es un cambio.

El PP, por su lado, ha lamentado que PRC, PSOE y Vox se hayan «unido en contra del presupuesto que Cantabria necesita para seguir avanzando» con sus respectivas enmiendas a la totalidad, una decisión que, a su juicio, estos tres grupos tenían tomada antes de presentarse las cuentas y en la que «ha primado el tacticismo político, las urgencias electorales y el extremismo ideológico».

Dichas enmiendas a la totalidad se debatirán en el Pleno el próximo lunes, 24 de noviembre, a las 10.00 horas. En caso de salir adelante las tres o alguna de ellas -el empate no es suficiente, por lo que hace falta que los tres grupos de la oposición voten lo mismo- el presupuesto sería devuelto al Gobierno de Cantabria y la comunidad autónoma iniciaría 2026 sin unas cuentas aprobadas. Ante esta situación, se abren varias posibilidades: así, el Gobierno de Cantabria podría elaborar un nuevo presupuesto; prorrogar las cuentas de 2025 o, incluso, podría existir la posibilidad muy lejana de una convocatoria de elecciones anticipadas. Una opción descartada hasta ahora por la presidenta, ya que la ley obliga sí o sí a Cantabria a ir a las urnas en mayo de 2027. Es decir, habría dos comicios en apenas año y medio.