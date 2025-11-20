El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Negociación de la semana pasada entre PRC y PP. Daniel Pedriza

PP y PRC confirman su ruptura total

Los regionalistas presentan una enmienda a la totalidad del Presupuesto, igual que PSOE y Vox, y cargan contra «la inacción y falta de gestión» del Gobierno | Los populares acusan a la oposición de negarse a las cuentas con premeditación y no haber tenido nunca voluntad de diálogo

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:57

No hubo milagro en las horas finales. PP y PRC no volvieron a reunirse hoy y consumaron su ruptura total en la negociación del Presupuesto. ... Después de dos años dándose la mano para sacar adelante las cuentas, esta vez las negociaciones nacieron atascadas con los regionalistas poniendo pie en pared ante los «incumplimientos», según ellos, de los acuerdos anteriores. Con Miguel Ángel Revilla en un segundo plano en esta ocasión, y con Paula Fernández al frente de las conversaciones, el PRC hizo seis exigencias que el PP ya avisó desde el primer momento que no iba a cumplir. Así que todo acabó hoy como parecía que iba a hacerlo desde el principio, con los regionalistas presentando una enmienda a la totalidad, al igual que PSOE y Vox, que puede dejar a Cantabria sin Presupuesto por primera vez en las últimas tres décadas.

