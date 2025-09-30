El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un par de clientes, a su llegada a un piso turístico. Pepe Marín

La asociación de viviendas turísticas recurre el decreto que las regula

El TSJC admite a trámite las alegaciones del colectivo que considera que «vulnera el principio de irretroactividad de las normas jurídicas»

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:16

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha admitido a trámite el recurso presentado por la Asociación de ... Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (Avtucan) contra el decreto que las regula aprobado por el Gobierno regional el pasado 24 julio. Así lo ha trasladado, ayer, el colectivo a través de un comunicado en el que explica que sus alegaciones se fundamentan, principalmente, «en la vulneración del principio de irretroactividad de las normas jurídicas, al pretender dejar sin efecto licencias ya concedidas o en tramitación».

