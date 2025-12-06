El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carta abierta

La justicia seguirá su curso; la política debe asumir el suyo

B. José González García

Padre de la niña afectada en el primer caso del monitor de Villaescusa

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:40

Comenta

Las recientes declaraciones del alcalde de Villaescusa, en las que afirma esperar «la mayor pena posible» para el monitor acusado y reconoce haberse equivocado al ... defenderlo públicamente, llegan tarde y no responden al verdadero alcance del daño causado. Sus palabras pretenden cerrar una etapa, pero la realidad exige una reflexión más profunda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  2. 2

    Santander ya deslumbra por Navidad
  3. 3

    La huelga médica tras el puente y en plena ola de gripe pondrá en jaque a toda la red sanitaria
  4. 4

    La tarjeta única de transporte llega «con dudas»
  5. 5 Vicente Mediavilla vuelve a Santander como magistrado del Contencioso Nº1
  6. 6

    La mayoría de los comercios en Cantabria abre este sábado pero cierra domingo y lunes
  7. 7

    El alcalde de Villaescusa espera que al monitor acusado «le caiga la mayor pena por el daño que ha hecho»
  8. 8 Volotea estrena hoy la ruta a Granada y quiere «seguir creciendo»
  9. 9 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  10. 10

    La «invasión» de jabalíes preocupa en Somo y Loredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La justicia seguirá su curso; la política debe asumir el suyo