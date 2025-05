Dos años de Buruaga: nuevas leyes, conflictos y obras en la recámara

Han pasado dos años de unas elecciones que voltearon radicalmente la política cántabra. Aquel 28 de mayo de 2023 el PRC se dejó por el camino la mitad de sus votos y de sus escaños, haciendo imposible que las matemáticas le sostuvieran en el Gobierno de Cantabria junto a socio, el PSOE. El PP ganó con mucha comodidad y un mes después, el 3 de julio, María José Sáenz de Buruaga fue investida como primera mujer presidenta de la región. Lo quiso hacer en minoría y sin pacto de gobierno ni ataduras con otros partidos. Y así continúa dos años después, arrancando acuerdos, sobre todo con un PRC especialmente dócil cuando Buruaga más lo necesita, que le permite esquivar los bloqueos parlamentarios. Incluso en el momento de mayor inestabilidad tras una crisis de Gobierno muy temprana en la que cayeron dos consejeros: Desarrollo Rural y Cultura y Turismo.

«Vengo a cerrar una etapa agotada y a abrir otra nueva que nos permita dar un gran salto adelante. Vengo a tomar decisiones valientes, conseguir resultados y cambiar lo que haya que cambiar», dijo el día de su investidura. Con la primera mitad de la legislatura ya en los libros, Buruaga se planta ahora ante la segunda parte de su mandato con un puñado de compromisos cumplidos, muchas expectativas que aún no han salido de los despachos y una lista de proyectos todavía en el limbo. Con una región con la fiscalidad adelgazada y con mayor empleo, pero con una economía que no acaba de despegar. Y con graves problemas estructurales enquistados, como la vivienda y la industria, mientras otras leyes y proyectos clave empiezan a dar los primeros resultados.

Los tres pilares

Cuando llegó a Peña Herbosa, la presidenta tenía tres pilares mentales que sostenían el resto de su estrategia política: hacer funcionar la economía, una gestión pública eficaz y la mejora de la sanidad. El resto de proyectos y compromisos dependían de esas tres ramas. Y, de momento, no lo ha tenido fácil en ninguno de los casos.

«No me cansaré de recordarlo: el objetivo prioritario de mi Gobierno es el crecimiento económico y el empleo», subrayó hace dos años, cuando Cantabria peleaba por recuperar el PIB prepandemia y tenía casi 32.000 parados. Ahora, dos años después, el ritmo de creación de trabajo en la región supera con creces la media nacional y los datos de afiliación llegan a registros históricos positivos. Pero la economía no acaba de coger velocidad. El Producto Interior Bruto de la comunidad no crece con la misma fuerza que en el resto del país, y el escenario industrial es preocupante.

Normativas La rebaja fiscal y las leyes de Simplificación y del Suelo, principales hitos de la gestión del Gobierno

Por primera vez en la historia, la industria ha dejado de ser el principal motor económico de la región. El comercio y el turismo ya tienen más peso en el PIB y no hay signos de que eso vaya a cambiar. Las crisis en Bridgestone (con un ERE que deja al 45% de la plantilla en la calle), el negro horizonte de Nissan y el ERTE en Sidenor han dejado muy tocadas las esperanzas de recuperación del sector, aunque otros proyectos nuevos, como la descarbonización de Solvay, los parques eólicos en trámites, el hidrógeno verde de Sniace y el futuro Centro de Proceso de Datos de Villaescusa, cada uno en su nivel, aportan algo de luz.

Economía El desempleo ha bajado, pero el PIB no acaba de alcanzar el ritmo de crecimiento nacional

Herencia

El polígono de La Pasiega también debería jugar un papel protagonista en esta historia. «No voy a tirar algo por la borda solo porque procedía de otros partidos. Al contrario, lo que merece la pena será continuado con lealtad y provecho», dijo Buruaga a su llegada al Gobierno. Y ha cumplido empujando las obras del polígono, cuya primera fase costará un 33% más, y exigiendo a Pedro Sánchez la construcción de la estación intermodal.

Un apoyo a un proyecto heredado que también se ha repetido en la estrategia de grandes proyectos culturales. El PP ha seguido impulsando obras estrella que el bipartito dejó empezadas o con compromiso financiero, como el Mupac y el Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo, y se ha sumado (frente a la posición del bipartito) a la construcción del Reina Sofía-Archivo Lafuente aportando un tercio de su coste.

La sanidad ha sido el otro caballo de batalla. Desde el primer momento en el que se subió a la tribuna del Parlamento en su sesión de investidura, Buruaga insistió en que para ella la sanidad era más que un área del Gobierno. Su paso por la Consejería durante la legislatura 2011-2015 la convirtió en una obsesión y no tuvo reparos, incluso, en presentarse como una presidenta «con un perfil muy sanitario». Pero las vías de agua han sido muchas durante estos dos años.

El plan de choque logró contener el aumento sin frenos de una listas de espera quirúrgicas que habían alcanzado cifras de récord, pero los resultados están lejos todavía del objetivo marcado al inicio de legislatura. La falta de médicos, la polémica con el servicio de ambulancias, la falta de avances en el derribo de la Residencia y los consultorios rurales han sido un dolor de cabeza constante sin solución.

Negociaciones El conflicto con los profesores y con el personal sanitario han marcado este mandato

Como también lo siguen siendo los conflictos laborales que han marcado esta primera mitad de la legislatura. El pacto profesional con los profesionales sanitarios tardó más de lo previsto y se quedó a medias, solo con los médicos, no con las enfermeras. Ahora son los profesores los que mantienen el pulso con el Gobierno con huelgas que buscan una mejora salarial para los próximos años.

Normativas clave

Lo que sí ha logrado Buruaga es sacar adelante tres normativas fundamentales –al margen de los Presupuestos anuales– de su estrategia política. La primera, una Ley de Simplificación que busca reducir las trabas burocráticas y que puede ser una de las señas de identidad de su mandato. La segunda, una reforma de la Ley del Suelo que facilita la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico. Y la tercera, una reforma fiscal que el PP considera clave para impulsar las economías familiares. «Bajaré todos los impuestos que pueda y todo lo que pueda», llegó a asegurar la presidenta, que también ha dado pasos decididos para ampliar el parque público de viviendas con 285 nuevas. Un plan que deberá ir acompañado de una nueva Ley de Vivienda –todavía pendiente– que ayude a paliar la escasez de inmuebles y el alto precio de los alquileres.

Enfrentada a Pedro Sánchez por la condonación de la deuda, el lobo –una batalla ganada– y la reubicación de los menas, Buruaga también se ha dejado muchos compromisos en el tintero en esta mitad de legislatura, como el decreto de pisos turísticos y autocaravanas y los planes de excelencia turística municipales. Y otros grandes proyectos que avanzan más lentamente de lo esperado: el puente de Requejada, el teleférico de Vega de Pas, la obra de los protones...

«Para acometer reformas y que den sus frutos se necesita tiempo», explicó en su investidura Buruaga. Todavía tiene dos años para el examen final.

Presidencia La simplificación, aprobada pero por desarrollar

Compromisos cumplidos Menos trabas, apoyo a los municipios y pacto en Justicia

1. La Ley de Simplificación ya es una realidad. Incluye algunas medidas de aplicación directa encaminadas a la reducción de trabas burocráticas. Pese a ello, gran parte de la norma está aún por desarrollar.

2. El Fondo de Cooperación Municipal no solo se ha mantenido, sino que ha alcanzado una cifra récord para apoyar la actividad de los ayuntamientos, especialmente los más pequeños.

3. Se han abierto en Santander y Torrelavega dos salas Segell para que los menores víctimas de delitos sexuales puedan declarar con seguridad y plenas garantías.

4. En la anterior legislatura se aprobó la Ley Regional de Víctimas del Terrorismo. Por primera vez, el Gobierno pagó en 2024 las indemnizaciones.

5. Está firmado el Pacto por la Justicia con mejoras laborales y un plan de modernización y digitalización de las sedes.

6. Se han actualizado distintos planes de prevención y respuesta a las emergencias.

En desarrollo Cobro de rescates, justicia gratuita y nuevas sedes

1. La nueva regulación de la justicia gratuita y del turno de oficio ya es una realidad, pero el Colegio de Abogados urge a la Consejería a actualizar los baremos.

2. El compromiso de inicio de legislatura es cobrar los rescates del 112 cuando se deban a «imprudencia flagrante». Sin embargo, son muy pocos los expedientes que han seguido adelante.

3. La Ley de Simplificación contempla la creación de la Agencia Facilitadora de Proyectos para quien quiera emprender, pero aún no se ha puesto en marcha.

4. Tímidos avances del mil veces anunciado proceso de reordenación de la sedes judiciales de Cantabria para agrupar organismos.

5. Se ha realizado una intervención de urgencia para recuperar el convento de Las Clarisas, pero falta la reforma interior y buscar un uso al edificio.

Sin cumplir Sin ley de Función Pública ni de contra la despoblación

1. El Consejo Asesor contra la Despoblación sigue trabajando, pero no se ha concretado el compromiso de crear una ley. Además, ha habido polémica por la exclusión de algunos municipios rurales.

2. La eterna promesa de la creación de la Oficina Fiscal para dar apoyo a este órgano, pendiente.

3. Otra norma que la consejera consideraba prioritaria y de la que aún no se conoce su contenido es la de Función Pública.

Fomento Liberalización del suelo, que sigue sin PROT

Compromisos cumplidos Más facilidades para construir casas en suelo rústico

1. El consejero Media no esperó a llevar a cabo una modificación independiente de la Ley del Suelo, sino que aprovechó la Ley de Acompañamiento del primer Presupuesto del Gobierno de Buruaga para introducir los cambios y regresar al modelo anterior, el que da más facilidades para la construcción de viviendas unifamiliares en terrenos rústicos.

2. Los cambios en los criterios para que las ayudas al alquiler lleguen a más beneficiados ya son efectivas.

3. La auditoría por el caso 'Obras Públicas' ya es pública, otra cosa es que haya arrojado conclusiones relevantes.

En desarrollo La Ley de Vivienda y nuevas promociones públicas

1. Cantabria no tiene aún la prometida Ley de Vivienda, pero el Ejecutivo ha prometido que la mandará al Parlamento durante el mes de junio. Será un texto muy diferente al que elaboró el bipartito y pondrá el acento en la lucha contra los okupas.

2. Se está incrementando el parque público de viviendas, pero por ahora a través de los proyectos del Plan de Recuperación, aunque parte del dinero lo ponga Cantabria. Están en marcha 285 viviendas para el alquiler y a futuro hay nuevos planes, esta vez ya propios, en El Campón y Castro, que se desarrollarán con colaboración público privada.

3. Se han retomado proyectos de infraestructuras históricos que estaban pendientes como el puente de Requejada o la carretera Potes-Reinosa. Hay avances, pero por ahora solo sobre el papel.

4. Están en redacción tres planes que aún no se conocen:el de obras municipales, el de saneamiento y abastecimiento y el plurianual de infraestructuras.

Sin cumplir Sin nuevos planes generales ni ordenación urbanística

1. Buruaga se comprometió a impulsar los planes urbanísticos municipales con apoyo regional. En los dos años de legislatura, la Crotu no ha aprobado ningún nuevo PGOU.

2. La Consejería ha creado un calendario para la aprobación del Plan Regional de Ordenación del Territorio y afirma que avanza tal y como estaba previsto, pero por ahora no se conoce ningún nuevo detalle de su contenido.

3. No se ha creado el mapa de la okupación de Cantabria ni la oficina de apoyo a los afectados.

Educación Una FP de récord y un conflicto laboral atascado

Compromisos cumplidos Acuerdo plurianual con la UC y un impulso a la FP

1. Cerrado contrato-programa para financiar la UC con más de 300 millones hasta 2027.

2. Impulso a la FP: el decreto avanza (ya está en fase de Ordenación Académica e Inspección) y la oferta se ha incrementado, con cifras récord de matrícula (15.000). El sello 'FP Empresa', en marcha el próximo curso.

3. Pactos con la Junta: pareja pedagógica en el 1º ciclo de Infantil; y sustitución parcial de la jornada lectiva de docentes de más de 55 años (solo ANPE y CCOO).

4. Aulas de 1 año: Educación celebra haber superado las 50 en un tiempo de caída demográfica.

5. Extendido el transporte escolar en la Secundaria posobligatoria a otros 12 municipios. La idea es seguir creciendo.

6. Equipos de atención en altas capacidades, TEA y orientación.

7. Informe PISA: presentado en 2023, sitúa a Cantabria como el tercer mejor sistema educativo España. Es un logro colectivo.

En desarrollo Leyes en proceso y cifras de inversión cerca del 5% del PIB

1. Actualización salarial docente: es uno de los conflictos de la legislatura. Aún no hay acuerdo para adecuar las retribuciones de 9.000 maestros y profesores por la vía del complemento específico. La negociación sigue abierta, pero ha sido y parece que volverá a ser motivo de huelga docente.

2. Educación tiene trabajo avanzado en la Ley de Autoridad Docente y Mejora de la Convivencia, cuyo proyecto de ley está a punto de salir a exposición pública.

3. Inversión en educación del 5% del PIB: se sitúa ya entre el 4,5% y el 5%, apunta Educación.

4. La negociación para bajar las ratios en las aulas está abierta. Fijada en la etapa del Primaria.

5. Avances en bilingüismo con el plan Cantabria es Plurilingüe dentro y el I Foro de Plurilingüismo.

6. Proyecto Ley Consejos Escolares: sometido a consulta pública, pero rechazado por la Junta.

Sin cumplir La burocracia pesa y sin rastro de los conciertos educativos

1. Burocracia: es uno de los problemas que arrastran los docentes y los equipos directivos de los centros.

2. Sin noticias del Sistema Cántabro de Becas.

3. Sin noticias de los conciertos de Bachillerato en centros privados que ya tienen concertadas las etapas de Infantil a ESO.

Sanidad Récord de cirugías y freno a la lista de espera

Compromisos cumplidos Vacunas, tratamientos in vitro y cribados de colon y cérvix

1. Se reactivó el programa de detección precoz del cáncer de colon, paralizado en los años de pandemia, pero sigue sin avanzar la obra de la nueva Unidad de Endoscopias de Valdecilla.

2. Salud Pública puso en marcha el cribado de cáncer de cérvix para mujeres de 30 a 65 años e implantó la vacunación frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) en varones. Se introdujo la pauta en el calendario a los 12 años y ahora se está realizando la repesca entre los adolescentes de 17 y 18 años que se quedaron fuera de la cobertura pública.

3. Ampliado el cribado neonatal.

4. Sanidad amplió la Reproducción Asistida hasta los 43 años (la idea es subirlo a 45 de forma progresiva) y a madres con un hijo, que antes estaban excluidas.

5. En vacunación, se amplió la campaña de la gripe a los niños de hasta cinco años, se introdujo en bebés la protección frente al Virus Respiratorio Sincial (VRS), causante de la bronquiolitis; y se empezó a financiar la vacuna del rotavirus a los nacidos en 2025.

6. No cierre de consultorios rurarles. La alternativa para suplir la falta de médicos en verano (se hizo el año pasado y se repetirá este) es comunicar a los ayuntamientos los periodos de vacaciones de los profesionales y, en caso preciso, facilitar el traslado de los pacientes a centros próximos.

7. Resuelta OPE de estabilización.

En desarrollo Plan de choque de listas de espera y un pacto a medias

1. El plan de choque de las listas de espera, con un presupuesto de 65 millones en tres años, ha frenado la tendencia ascendente con cifras récord de actividad en 2024, pero los resultados están lejos del objetivo marcado al inicio de legislatura de «reducir en un año los tiempos máximos de espera a 30 días para una prueba diagnóstica, a 60 para una consulta con el especialista y a 180 días para una cirugía». Según los datos de abril, son 15.622 los pacientes pendientes de operar, con una demora media de 135,5 días, pero un millar tienen un año de espera. En consultas, la lista es de 39.867, con 67,5 días de demora media, aunque casi 15.500 tienen más de 60 días por delante (hay 3.355 que triplican ese tiempo). Y son 38.970 pruebas en cola, con una demora media de 54,4 días, pero solo 19.000 están dentro de los 30 días de espera.

2. Pacto por la sanidad. Se firmó en junio de 2024 (no llegó en los primeros 100 días de mandato, como se pretendía), pero solo con los médicos, con el consiguiente enfado sindical. La Consejería, que aplicó una subida salarial a todos los sanitarios, está en plena negociación con Enfermería.

3. Plan de Salud Digital. Aprobado pero pendiente de desarrollo.

Sin cumplir Parque Científico de la Salud, hospital de Castro y protones

1. El parque científico de la salud previsto en los terrenos de la antigua Residencia Cantabria. ElSCS encargó a Tragsa la redacción del proyecto de demolición y su ejecución, pero aún no ha empezado el desmontaje, que se prolongará dos años.

2. La Unidad de Protonterapia de Valdecilla se adjudicó a Vías y Obras, pero casi un año después el búnker no se ha empezado a excavar. La máquina está fabricada.

3. Sanidad licitará este año el proyecto del centro de salud y el hospital de alta resolución de Castro.

4. En proceso de rescisión el servicio programado de ambulancias.

Economía La reforma fiscal ya es una realidad

Compromisos cumplidos Bajada de impuestos:«Todo lo posible y todos a la vez»

1. En el primer Presupuesto de Buruaga aparecía la anunciada bajada fiscal, que tocó el IRPF y casi todos los impuestos sobre los que Cantabria tiene competencia. Otra cosa es el efecto en las arcas públicas, que aún está por comprobar.

2. También se acaban de poner en marcha incentivos para atraer la inversión extranjera y población de otras autonomías.

3. El pago a proveedores sigue bajo control y por debajo del máximo legal de 30 días. No ha habido problemas de tesorería.

En desarrollo El crecimiento del PIB y el control de empresas públicas

1. Hay alguna mejora, pero la meta de activar el crecimiento económico y converger con el país no se ha cumplido.

2. Avanza con luces y sombras la ejecución de los fondos europeos. Algunas partidas se devolverán.

3. Ha crecido el porcentaje de ejecución de los Presupuestos, pero en las dos Cuentas aprobadas tanto Educación como Sanidad estaban infrafinanciadas.

4. La postura de Cantabria sobrela quita de la deuda ha sido un tanto confusa. Las autonomías del PP no han presentado un sistema de financiación alternativo al del Estado, que rechazan.

5. Se han comprado edificios como sedes del Gobierno para reducir el pago de alquileres, pero aún no están en uso.

6. Hay nuevos controles en la contratación de empresas públicas. No se sabe cuáles se fusionarán.

Sin cumplir La Pontificia de Comillas sigue sin un plan de futuro

1. El bipartito dejó un proyecto para dar uso y recuperar la parte de la Pontificia de Comillas aún sin restaurar. Se ha descartado y no hay un plan ni financiación alternativa.

Industria Mejora el paro,cae la industria

Compromisos cumplidos La Pasiega sigue adelante y la expectativa del CPC

1. Búsqueda de nuevas inversiones impresariales. Aunque está sin materializarse, se ha anunciado el proyecto del Centro de Proceso de Datos de Villaescusa con una inversión de 3.600 millones.

2. Bajada del desempleo. En el último año el paro ha descendido un 7,3% frente al 5,3% de la media nacional. Además, Cantabria ha registrado el mejor dato de afiliación media en un mes de marzo de la serie histórica con 232.340 personas.

3. Hacer viable la transición energética de Solvay con el proyecto de descarbonización.

4. Tal y como se comprometió, Buruaga ha dado continuidad al polígono de La Pasiega, aunque la primera fase costará un 33% más.

En desarrollo Los parques eólicos avanzan poco a poco

1. La reactivación de los parques eólicos fue uno de los compromisos fuertes de Bururaga a su llegada al Gobierno. De momento, la mayoría de los previstos avanza en los despachos en distintas fases. El del Puerto del Escudo ya se está construyendo.

2. Recuperar el suelo de Sniace. Se presentó el proyecto del Hidrógeno Verde, pero desde entonces no ha habido más noticias.

3. Sigue sin haber acuerdo con el Ministerio para asumir la gestión directa del polígono de La Vega en Campoo.

4. Luz verde al PSIR del polígono de Las Excavadas de Torrelavega, que costará 21 millones de euros. Las obras pueden empezar en 2026.

5. Justamente esta semana, el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2021-2030, documento que supone la hoja de ruta de la implantación de las renovables en la comunidad, ha obtenido la Declaración Ambiental Estratégica favorable.

6. Sin concluir el incremento del PIB regional para investigación y desarrollo del 1% al 3%.

Sin cumplir La economía no tira, igual que el Plan de Autónomos

1. Elevar hasta el 25% el PIB industrial. Ha bajado al 19,68% y se ha visto superado, por primera vez, por el comercio y la hostelería.

2. El Plan de Autónomos no ha tenido efectos palpables de momento.

3. La economía de Cantabria crece por debajo de la media. Entre 2024 y 2025, el PIB subió un 2,2% frente al 2,8% nacional.

4. Malas noticias por el ERE de Bridgeston, que llevará a la calle al 45% de la plantilla. Tampoco hay buen escenario para la Nissan. En Sidenor también hubo un ERTE.

Ganadería El lobo, la gran batalla ganada

Compromisos cumplidos Ferias ganaderas y apoyo a los productores y artesanos

1. La reivindicación de la salida del lobo del Lespre ha sido una constante de los dos consejeros que han pasado por el departamento, igual que lo fue antes de Guillermo Blanco. La presión de las autonomías finalmente ha dado sus frutos.

2. Se ha materializado el apoyo a las ferias ganaderas, tanto en recursos como en visibilidad. Igual que las ferias agroalimentarias y la eliminación de trabas a productores y artesanos.

4. Se están llevando a cabo obras en los puertos pesqueros, algunas heredadas del bipartito.

5. Aprobado el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Cantabria 2023-2027 del Gobierno de Cantabria, que contempla una inversión de 8,4 millones en 2025.

En desarrollo En algunas áreas hay más ayudas, pero también retraso

1. Una queja constante es el retraso en la llegada de las ayudas a los ganaderos y pescadores, en algunos casos por causas propias y en otros por causas ajenas. Algunas se han incrementado, como recogía el pacto firmado con el sector.

2. No está la Ley de Calidad Alimentaria para potenciar los productos autóctonos, pero sí se aprobó el sello de IGP para las patatas de Valderredible.

Sin cumplir No se ha redactado ninguna de las leyes prometidas

1. En el programa electoral con el que Buruaga se presentó a las elecciones prometía la creación de una Ley de Pesca Marítima que no hay llegado.

2. También está pendiente la actualización de la normativa de caza. El tema está sobre la mesa, pero no hay ningún avance.

3. No se ha hecho el Plan Estratégico de Agroalimentación.

Cultura y Turismo Museos en marcha entre retrasos y cambios

Compromisos cumplidos Los grandes proyectos museísticos, en marcha

1. Avances en el Mupac. Tras 25 meses de obras, con modificado de presupuesto incluido a comienzos de la legislatura, en julio finalizará la estructura de sus dos edificios.

2. Inauguración del centro de arte rupestre de Puente Viesgo, convertido en una de las puntas de lanza del patrimonio de Cantabria y que sitúa a la comunidad en un lugar de privilegio en la gestión del patrimonio mundial.

3. Aumenta el turismo. Casi 1,4 millones de viajeros en la región durante el año 2024, según el Instituto Cántabro de Estadística.

4. Reina Sofía y Archivo Lafuente. La construcción avanza a buen ritmo y en el plazo ajustado por la hoja de ruta y se ha sumado a la financión del proyecto con un tercio de su coste. Concluirá a finales del año próximo y la apertura de la sede, sin precedentes en España será una realidad al inicio de 2027.

En desarrollo Las inversiones en Cantur siguen en los despachos

1. El tobogán de Cabárceno. El consejero aseguró en el Parlamento que la instalación estaría en marcha el próximo otoño, pero aún no se ha presentado el proyecto ni iniciado las obras.

2. Aún es pronto para evaluar por completo el plan de inversiones sin precedentes anunciado por Buruaga en Fitur, sostenido con 60 millones de euros. Muchos de los proyectos siguen en los despachos, otros han comenzado y el resto no se ha movido.

3. Mejora integral de los remontes de Alto Campoo. El histórico telesilla de El Chivo será demolido el próximo verano, como consecuencia del plan de modernización dotado con 20 millones de euros.

4. Teleférico de Vega de Pas. El consejero asegura que estará terminado esta legislatura y costará 23 millones de euros. Pero la licitación se ha retrasado, como mínimo, hasta el próximo septiembre. Será complicado cumplir los plazos previstos.

5. Teleférico de Fuente Dé. Será una inversión de 11 millones de euros. Los trabajos comenzarán después del verano de 2026.

Sin cumplir Retraso para regular los pisos turísticos y autocaravanas

1. Decreto de pisos turísticos. Una herramienta imprescindible para regular un mercado y unos precios de alquiler desbocados. El Gobierno dijo que estaría listo para verano de 2024, luego que para verano de 2025...

2. Decreto de autocaravanas. El mismo caso que el anterior. El futuro reglamento que regule el estacionamiento lleva dos veranos sin aprobarse pese a los compromisos del Gobierno.

3. El aeropuerto Seve Ballesteros lleva acumulando datos negativos desde finales de 2023. En 2024 los pasajeros cayeron un 12%. Este año, un 9%.

4. El proyecto de la cámara oscura de Peñacabarga sigue en punto muerto.

5. Queda solo un año para que los municipios desarrollen sus planes de Excelencia Turística, y ninguno de los quince ha cumplido el calendario previsto hasta ahora para gastar los fondos.

6. Hasta catorce cambios de altos cargos ha sufrido la Consejería en menos de un año.

7. El parque minero en la zona de Udías-Cabezón, un proyecto comprometido mil veces y sin movimiento.

Inclusión social Más ayudas pero faltan plazas en las residencias

Compromisos cumplidos Cambios y mejoras de las prestaciones

1. Cantabria implanta las llamadas 'pasarelas' en la valoración de la discapacidad y la dependencia para agilizar el proceso y evitar que las mismas personas estén en dos listas distintas, una para acceder a beneficios fiscales y otra para prestaciones de la ley de dependencia.

2. Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. Las personas dependientes de Cantabria que no se encuentren en residencias pueden optar a ayudas para acceder a terapias ocupacionales, estimulación cognitiva, habilitación psicosocial, y promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía.

3. Arranca el proyecto para construir un macrocomplejo sociosanitario en el antiguo psiquiátrico de Parayas. El objetivo es que las obras comiencen en 2027.

4. Teleasistencia avanzada. El famoso medallón para pedir ayuda se sustituye por un reloj digital con detector de caídas.

5. El estudio de necesidades para saber cuántas plazas de dependencia hacen falta. Ahora mismo hay 5.000. En los próximos quince años harán falta 3.000 más, según el sector.

6. El Gobierno concertó 20 plazas residenciales más el año pasado, que se sumaron a las 20 ya concertadas en la primera residencia para personas dependientes de Solares.

7. Deducción del IRPF de 1.400 euros por nacimiento durante tres años.

8. A finales de 2024 la Consejería aprobó la Estrategia para la prevención y el abordaje de la soledad no deseada.

9. Plan de choque de carácter temporal para agilizar el procedimiento de reconocimiento y valoración de la discapacidad.

En desarrollo Un Barnahaus y la gestión del Ingreso Mínimo Vital

1. Está en los despachos la creación de un centro para atender a niños víctimas de violencia o abuso con el innovador modelo Barnahus de protección al menor.

2. El Gobierno ha pedido a Madrid el traspaso de la gestión y financiación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y exige al Estado que facilite los medios materiales, personales y económicos adecuados para asumir esta prestación.

3. La polémica sobre la repatriación de 18 menas aún no está resuelta.

Sin cumplir Sin las leyes comprometidas y retrasos en las tarjetas

1. La Ley de Garantías de Tiempos Máximos de Espera para acceder a una prestación aún no ha sido aprobada, pese a que fue un compromiso de campaña electoral.

2. Tampoco se ha aprobado la anunciada ley para blindar la revalorización anual de los precios públicos.

3. Seis meses de retraso para que las tarjetas monedero lleguen a las familias que necesitan ayuda para comprar alimentos puedan usarlas.

4. No hay plazas libres en las residencias de Cantabria. Un problema que no se ha solucionado. De los seis proyectos que se anunciaron hace dos años, con la previsión de ganar 482 plazas, solo ha abierto uno, en Solares, y está terminado pero sin estrenar otro en Rubayo

5. Desde 2011 en Cantabria no se actualizan los copagos. Buruaga se comprometió a reducirlos en las residencias.

