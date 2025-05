La primera fase de La Pasiega se encarece un 33% y alcanzará los 53,5 millones de euros

Uno de los primeros actos relevantes de María José Sáenz de Buruaga tras su toma de posesión fue la colocación de la primera piedra de ... las obras de La Pasiega. El 5 de septiembre de 2023, se puso en marcha la urbanización de la primera de las dos fases en las que está dividida la actuación. Allí, la popular reconoció el trabajo de sus antecesores para sacar adelante la tramitación administrativa e hizo suyo el proyecto. Ayer, la jefa del Ejecutivo volvió al llano de Parbayón para visitar los trabajos. Año y medio después, fue menos generosa. «Heredamos el proyecto en pañales. Corrieron mucho para adjudicar antes de las elecciones, pero lo dejaron todo sin hacer», lamentó antes de anunciar un encarecimiento de 13,2 millones de euros en la primera fase –la que está en ejecución–, un 33% sobre los 40,3 millones en los que se adjudicó. ¿A qué se debe? «A la improvisación y las chapuzas del anterior Gobierno», dijo la presidenta, que después concretó un poco más.

Según explicó tras la visita, en la que estuvo acompañada por el consejero de Industria, Eduardo Arasti, y los responsables de la UTE que se hizo con el contrato, formada por Vías y Construcciones y la cántabra SIEC, la causa tiene que ver con la necesidad de subsanar deficiencias en el proyecto de urbanización. Y para ser más precisos, porque no se dimensionó bien el espacio que ocupará la estación intermodal, la infraestructura que permitirá que La Pasiega actué como un puerto seco que dé apoyo al Puerto de Santander y que permitirá un fácil movimiento de cargas de la carretera al ferrocarril. Lo que hará que este espacio no sea un mero polígono industrial de grandes dimensiones, sino un centro logístico atractivo para empresas e industrias de diversos sectores.

El Centro Logístico de La Pasiega va a ser fundamental para el crecimiento del Puerto y el relanzamiento industrial de Cantabria.

Las obras terminarán dos años antes de lo previsto a pesar de que encontramos todo sin hacer. pic.twitter.com/zPSJf1giuW — M.J Sáenz de Buruaga (@mjburuaga) May 19, 2025

Es la primera vez que el Ejecutivo autonómico hace referencia a la necesidad de firmar un modificado pese a que la empresa pública Adif, que costeará al 50% la intermodal –después de una dura negociación que se resolvió a finales de 2024–, ya advirtió a Cantabria de que con el actual diseño constructivo la estación ferroviaria quedaría «encajonada entre taludes de hasta nueve metros de altura». Es decir, que no era técnicamente viable su construcción tal y como se había planificado. Que habría que realizar unos cambios que finalmente consistirán en la elevación de la cota de la estación intermodal y en la realización de una serie de obras adicionales. Eso sí, el modificado del contrato de la primera fase no implicará un aumento del plazo de ejecución. Así, si no hay nuevos contratiempos, estará acabada en febrero de 2026, como se preveía.

Primera fase El contratiempo no traerá aparejado un retraso en la entrega de los trabajos, que acabarán en febrero de 2026, como se preveía

La segunda fase, antes El calendario del bipartito señalaba que todo el centro logístico estaría acabado en 2032. Ahora, se adelanta a 2030

¿Qué decía Adif? Señaló que el lugar no era idóneo porque la estación quedaría «encajonada entre taludes de hasta nueve metros de altura»

«¡Hasta eso hemos tenido que arreglar!», enfatizaba ayer la presidenta regional, que sumaba más elementos a su lista de agravios heredados del bipartito. Además de que no había compromiso de ejecución y financiación de esta intermodal –ahora sí, aunque también se ha incrementado su coste hasta los 62 millones de euros–, lamentó que la Consejería de Fomento se encontrara sin el proyecto de la carretera de acceso a La Pasiega. Un proyecto que ahora ya está licitado y que se adjudicará durante el mes de junio, aunque después habrá que licitar y adjudicar su ejecución, valorada en 30 millones de euros.

Ampliar Antonio San Miguel, Eduardo Arasti, María José Sáenz de Buruaga, Juan de Miguel y Carlos Caramés, durante la visita a las obras. Lara Revilla

Buruaga hizo dos anuncios. Que las obras de esta primera fase están cumpliendo los plazos ya que se ha ejecutado 53,2% con una inversión hasta hoy de 21,4 millones, y que el Gobierno adelantará el calendario que dejó el bipartito para acometer la segunda fase y, por tanto, el proyecto completo de La Pasiega. La idea del PRC-PSOE era esperar a que comenzaran a venderse las parcelas y alcanzar un grado de ocupación alto de los primeros 500.000 metros cuadrados de suelo productivo antes de construir los 260.000 restantes. Los planes del PP pasan por «solapar» las fases –lo que falta de licitar serían otros 21 millones– para adelantar su finalización a 2030, dos años antes de lo calculado. Un optimismo que el Ejecutivo basa en el «gran interés» que está generando este suelo en las empresas, aunque lo cierto es que por ahora no se ha firmado la venta de parcela alguna.

En esta primera fase, ya están acabados los terraplenes, el explanado de los viales del centro logístico y las canalizaciones para recoger aguas. Y durante este 2025 las obras se están centrando en la construcción del paso superior de enlace con la N-623 y el paso elevado sobre el ferrocarril, la pavimentación de viales, aparcamientos y aceras, la integración paisajística y las redes de suministros.