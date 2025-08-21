El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un camión atascado antes del paso a nivel de las vías del tren.
Un camión atascado antes del paso a nivel de las vías del tren. DM

Una balsa cierra el paso de las vías de tren en Maliaño

El nivel del agua superó esta mañana la profundidad del paso a nivel de las vías del tren

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:01

Las lluvias torrenciales de este jueves a primera hora de la mañana han inundado el paso a nivel de las vías del tren de Maliaño. El nivel del agua aumentó hasta colapsar el túnel y las alcantarillas por la Calle Concha Espina entre las 06.30 y las 09.00 horas, según han informado testigos de las incidencias. También ha habido un coche atrapado en el desnivel. Con el paso de las horas, la circulación ha seguido cortada al paso.

