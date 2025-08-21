Una balsa cierra el paso de las vías de tren en Maliaño El nivel del agua superó esta mañana la profundidad del paso a nivel de las vías del tren

Ángela Madrazo Santander Jueves, 21 de agosto 2025, 11:01 | Actualizado 11:44h.

Las lluvias torrenciales de este jueves a primera hora de la mañana han inundado el paso a nivel de las vías del tren de Maliaño. El nivel del agua aumentó hasta colapsar el túnel y las alcantarillas por la Calle Concha Espina entre las 06.30 y las 09.00 horas, según han informado testigos de las incidencias. También ha habido un coche atrapado en el desnivel. Con el paso de las horas, la circulación ha seguido cortada al paso.