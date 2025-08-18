Bomberos de Andalucía trabajan en el incendio que alcanzó Cantabria Más de una decena de brigadistas tratan de apagar el fuego de Portilla de la Reina (León), a 10 kilómetros de Picos de Europa, con ayuda del agua del río Yuso

El pasado viernes más de una decena de bomberos forestales de EMA Infoca (Andalucía) trabajaron en Portilla de la Reina (León), a unos 10 kilómetros del Parque Nacional de los Picos de Europa. Este pueblo leonés fue uno de los que tuvieron que ser desalojados durante el fin de semana.

El vehículo que se aprecia en el vídeo, además de los tractores, se trata de un camión nodriza con cisterna modular del Plan INFOCA (Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Andalucía). Lo que lleva montado en la parte trasera es una cisterna de gran capacidad y su función es servir como unidad logística de agua, es decir, abastecer a los camiones autobomba forestales en primera línea y a las cuadrillas que trabajan con mochilas extintoras. Aunque en este caso, se sirvieron del agua del río Yuso para combatir el incendio.