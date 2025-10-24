El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de archivo de la presidenta reunida con Agustín Molleda cuando todavía era alcalde de Cartes en diciembre de 2023. DM

Buruaga: «Molleda no me va a amedrentar. Tiene la cara muy dura y la piel muy fina»

La presidenta de Cantabria reclama al secretario de Organización del PSOE «menos amenazas y más explicaciones» después de que el exalcalde de Cartes la denunciara por presuntas injurias y calumnias

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:05

El 'caso Molleda' ha escalado como principal foco de conflicto político entre PP y PSOE en Cantabria. Un día después de que el secretario de ... Organización socialista y exalcalde de Cartes denunciara en los tribunales a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, por presuntas injurias y calumnias, la líder del PP le ha respondido con dureza: «Agustín Molleda no me va a amedrentar. Tiene la cara muy dura y la piel muy fina». Con sus palabras, la líder del PP anticipa que no se retractará en el acto de conciliación ante el juez y, por tanto, ambas partes llegarán a juicio.

