Buruaga: «Molleda no me va a amedrentar. Tiene la cara muy dura y la piel muy fina»

El 'caso Molleda' ha escalado como principal foco de conflicto político entre PP y PSOE en Cantabria. Un día después de que el secretario de ... Organización socialista y exalcalde de Cartes denunciara en los tribunales a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, por presuntas injurias y calumnias, la líder del PP le ha respondido con dureza: «Agustín Molleda no me va a amedrentar. Tiene la cara muy dura y la piel muy fina». Con sus palabras, la líder del PP anticipa que no se retractará en el acto de conciliación ante el juez y, por tanto, ambas partes llegarán a juicio.

Fue la semana pasada cuando Buruaga calificó como «corrupción de libro» el concurso público en el que Molleda, siendo todavía regidor, y su hermana ganaron una plaza fija en el Ayuntamiento de Cartes. El número dos del PSOE firmó las bases reguladoras, la composición de los miembros del tribunal, la lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos y los anuncios de resolución de nombramiento de su propio puesto y el de su hermana. «Solo tiene un camino digno, decente y honesto, que es coger la puerta y marcharse. Y también creo que hay muchas formar de corrupción y no todas pasan por llevarse el dinero para las cosas», opinó en aquel momento la presidenta de Cantabria, unas declaraciones que llevaron a Molleda a presentar su denuncia en Las Salesas.

Lejos de dar marcha atrás por sus palabras, Buruaga avisa al dirigente socialista, mano derecha de Pedro Casares, que «pincha en hueso» con ella. «Seguiré haciendo uso de mi libertad de opinión y expresión, y es responsabilidad de mi cargo decir lo que pienso», explicó la líder del PP, quien tiene claro que, en este caso, «no he hecho otra cosa que llamar a las cosas por su nombre».

Existe numerosa jurisprudencia sobre la obligatoriedad de que los cargos públicos se abstengan en procesos en los que salen beneficiados. Por ejemplo, el artículo 23 de la Ley 40/2015 , que establece que toda autoridad debe abstenerse cuando tenga un interés personal en el asunto; o la Ley 7/1985 de Régimen Local, que recuerda que los cargos electos están sujetos a los principios de objetividad e imparcialidad del artículo 103 de la Constitución; o también la Ley 53/1984, que prohibe participar en asuntos en los que se tenga o haya tenido intervención por razón del cargo.

Por esa razón, la presidenta de Cantabria cree que las acciones de Molleda en Cartes son «una forma de pervertir y corromper el sistema de acceso al empleo público, que incluso la RAE lo incluye en la definición de corrupción».

Sobre la denuncia interpuesta en los tribunales por el cargo socialista, la dirigente del PP sostiene que se trata «de una huida hacia delante para desviar la atención y no dar explicaciones a los cántabros». «Menos amenazas y más explicaciones, señor Molleda», respondió la jefa del Ejecutivo regional.

Respuesta de Casares

Por su lado, el secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, que siempre ha defendido a su número dos en este caso, lamentó que Buruaga no haya rectificado. «Todos podemos cometer errores, pero si insiste en ellos, entonces ya no eran errores».

«La presidenta ha cruzado una línea no permitida en política. Acusar a alguien de corrupción sin pruebas es muy grave, y no lo lleva al juzgado porque sabe que el expediente de Cartes es impoluto y legal», destacó Casares.