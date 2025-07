Camaleño. Un lugar de cuento entre montañas para desconectar y recargar la batería

Después de veinticinco años viviendo en Cantabria he tenido la oportunidad de recorrer, conocer y apreciar la mayoría de la región. Sin embargo, hace unos ... años, el lugar que me cautivó fue Liébana. Todos sus municipios, pero especialmente Camaleño. Hoy Camaleño es mi lugar para desconectar y recargar energías para seguir con un trabajo que –ciertamente– es muy absorbente. Por ello, lo recomiendo como destino para una escapada veraniega (o invernal, cualquier estación es buena).

Situado en el corazón de los Picos de Europa, Camaleño es el lugar perfecto para perderse entre montañas, ríos y pequeños pueblos. Patrimonio y naturaleza, la combinación perfecta.

Conduciendo hasta allí vamos atravesando paisajes y sitios increíbles: las gargantas abiertas por el Deva que rodean el desfiladero de La Hermida (con su balneario de aguas termales), la iglesia mozárabe de Santa María de Lebeña y el propio Potes, que ha sido reconocido varias veces entre los pueblos más bonitos de España.

Cuatro básicos Imprescindible No puedes regresar de la escapada sin comprar alguno de los quesos artesanos de la quesería Río Deva: el ahumado y el azuluco son mis favoritos.

Dónde comer En el hotel restaurante El Jisu. Yo recomiendo su menú de cocido lebaniego con el canónigo de postre para rematar… Eso sí, luego hay que sestear.

El selfie Hay un montón de lugares para las fotografías, pero voy a quedarme con uno en concreto. Cualquier punto desde Brez, en particular desde su iglesia.

No olvides... Es muy recomendable que te lleves unos prismáticos para mejorar aún más la experiencia. Ayudan a contemplar el paisaje y las aves autóctonas.

Los montañeros ya conocerán la diversidad de rutas que ofrecen los Picos; pero en mi caso prefiero el senderismo, mucho menos exigente a nivel físico, y Camaleño también tiene rutas estupendas. Una de las más recomendables es la ruta Bajo Los Picos, un recorrido circular desde Mogrovejo. Como su nombre indica, transcurre por las faldas de Picos de Europa, atravesando bosques de robles o hayas y praderías. La ruta permite conocer Mogrovejo, un pueblo muy pintoresco –no me resisto a mencionar el rodaje de la película india Heidi– donde destaca su torre medieval. Otra ruta sencilla es la Canal de las Arredondas, también circular, empezando y terminando en Brez. Desde este pequeño pueblo y durante su recorrido, hay algunas de mis vistas al paisaje preferidas. Otro buen paseo merece Áliva; esas praderas inmensas verdes a las que los vecinos siguen llevando sus vacas durante el verano, como siempre se hizo… A mí me parece un verdadero paraíso para las vacas.

Ampliar La imagen idílica de la iglesia de San Cipriano, en Brez Archivo personal de Pilar Fatás

En el ámbito cultural, no se puede dejar de visitar el monasterio de Santo Toribio, destino de la ruta de peregrinación Camino Lebaniego, y las ermitas que le rodean –también hay una ruta indicada– como la de San Miguel, que se asoma majestuosa sobre el valle. Y el resto de pueblos, todos ellos recomendables, como Espinama o Cosgaya, donde además hay un monumento a Don Pelayo.

Reponer fuerzas con un buen cocido lebaniego (sí, incluso ahora, en verano), degustar algunos quesos lebaniegos y tomar un chupito de orujo completan la recomendación.

Se pueden hacer muchas cosas, pero Camaleño es ideal también para algo básico: 'no hacer'

Son muchas las cosas que hacer, pero también Camaleño es un sitio para no hacer, sino solo para estar y charlar un rato con los vecinos. A mí me encanta ver los praos con vacas, caballos, burros, rebaños de ovejas y, en particular, cabras –confieso que siento debilidad por este animal–. Así que Camaleño bien merece una visita… o muchas.