De Camboya a EE UU pasando por Túnez: la UC recibe a más de 380 alumnos internacionales

La gran terraza exterior de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha sido el mejor lugar que la Universidad de Cantabria (UC) ha encontrado para reunir a los más de 380 alumnos internacionales que han comenzado el curso en sus campus de Santander y Torrelavega. Allí se citaban la pasada semana los estudiantes y las autoridades académicas para tomarse una gran foto de familia y continuar con las actividades de bienvenida que la UC les ha preparado este año a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, la ORI, que se inscribe en el Vicerrectorado homónimo que dirige Luis Muñoz.

El campus cántabro ha recibido concretamente a 383 estudiantes de universidades de 34 países de todo el mundo, de Camboya a EE UU pasando por Túnez. Cursarán aquí estudios regulares de un cuatrimestre o de curso completo de duración, ya sea de grado o de posgrado. El Programa Erasmus + es que el más estudiantes convoca, un total de 185, pero no es el único convenio que moviliza al alumnado internacional. Y cada vez más. «Para la UC es una gran alegría ver cómo, un año más, hemos batido récords en términos de personas que enviamos y personas que recibimos –celebró la rectora, Conchi López, en uno de los actos de bienvenida–. La experiencia Erasmus es algo fundamental en la formación de los estudiantes, ya que no solamente son contenidos o habilidades lo que les aporta, sino, sobre todo, experiencias de vida y capacidades de desenvolverse en entornos multinacionales o internacionales que son cada vez más frecuentes en nuestra vida».

Yendo al detalle de las convocatorias de movilidad internacional, de Estados Unidos llegan a la UC un total de once estudiantes; otros nueve de toda Latinoamérica a través del programa Cinday, y 39 más con el programa América Latina. Este año, el campus cántabro también ha recibido a un estudiante de Corea del Sur y, gracias a la cada vez más amplia acción KA171 de Erasmus+, con la que se promueve la movilidad con terceros países fuera de la UE, en Las Llamas han aterrizado dieciocho estudiantes de grado y doctorado de países como Argentina, Colombia, Egipto, India, Marruecos, Túnez y Ucrania.

Además, hay otros 72 estudiantes que proceden de programas de posgrado de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), la Fundación Carolina y Erasmus Mundus, en este último caso, con 60 participantes de Camboya, China, Eritrea, Myanmar o Nepal, entre otros países. Y no hay que olvidar el apartado del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (Sicue) que suma 48 alumnos de otras universidades del país en esta ocasión.

Otro dato interesante es que, entre los estudiantes de grado, los cinco países extranjeros con más participantes son Italia, Alemania, Francia, México y Polonia. La mayoría del alumnado cursará estudios en las áreas de Economía y Administración de Empresas, Medicina, Educación e Ingeniería Industrial.

Y en cuanto a la alianza europea Eunice, la UC tiene previsto que se incorporen dieciséis estudiantes: dos procedentes de Francia (UPHF), ocho de Italia (Universidad de Catania), cinco más de Polonia (PUT) y un estudiante más de Suecia (Karlstads Universitet).