Casares acusa a Buruaga de «chantajear» a los alcaldes y de «hacer negocio» con la salud

Dirigentes y diputados del sector crítico zuloaguista no acudieron finalmente al comité regional del PSOE como acto de protesta, al entender que Pedro Casares iba ... a convertir este encuentro en una defensa a ultranza de Agustín Molleda, su secretario de Organización, quien consiguió plaza fija en el Ayuntamiento de Cartes mientras era alcalde. Sin embargo, Casares no mencionó ni una sola vez a Molleda. No le dedicó ni un solo segundo pese a que el asunto ha cruzado la frontera política para llegar a los tribunales. Su intervención ante el centenar de delegados socialistas se centró única y exclusivamente en un ataque feroz a la presidenta de Cantabria y al Gobierno del PP. El líder del PSOE acusó a María José Sáenz de Buruaga, entre otras cosas, de «chantajear» a los alcaldes con el Presupuesto y de «hacer negocio» con la salud de los cántabros.

En plena negociación de las cuentas de 2026 con el PRC -única vía realista para que el PP consiga mayoría en el Parlamento-, el secretario general del PSOE fue especialmente duro con las «mentiras y amenazas» usadas por la presidenta de Cantabria con los alcaldes para que estos presionen a sus partidos a firmar el Presupuesto. «A un alcalde no se le amenaza con suprimir inversiones», le recriminó Casares a la líder del PP. La promesa del Gobierno de subir un 2,8% del Fondo de Cooperación Municipal (FCM), por ejemplo, es de «obligado cumplimiento por ley», según Casares, pese a que el PP lo utilice como «un chantaje».

«Si el PP considera tan importante para el municipalismo aprobar el Presupuesto, ¿le pedirá Buruaga a Feijóo que apruebe las cuentas del Estado en el Congreso?», se preguntó Casares, ya que, según sus cálculos, las entregas a cuenta del Estado para un ayuntamiento como el de Colindres suponen un 13% de los ingresos frente a solo un 3% del FCM. «Y en muchos ayuntamientos la diferencia es aún mayor», destacó.

Así, el secretario general del PSOE aprovechó para anunciar una de las medidas que aprobará si gobierna tras las elecciones de 2027: subir un 10% anual el FCM hasta incrementarlo un 50% en total al acabar la legislatura.

«Juegan con la salud de todos»

Otro de los capítulos en los que Casares fue especialmente agresivo contra Buruaga fue el de la gestión sanitaria, caballo de batalla entre PSOE y PP durante toda este mandato. «El PP está haciendo negocio con el sufrimiento ante la enfermedad de la gente. Nosotros, cuando gobernemos, no firmaremos ningún contrato con la sanidad privada para cubrir servicios esenciales», anunció el líder socialista, en relación al contrato firmado por el Gobierno con el Hospital Santa Clotilde y el «retraso» en el cribado del cáncer de mama de 4.000 cántabras.

«Hacen lo de siempre, juegan con la salud de todos para hacer negocio», dijo Casares, quien recordó que fue Buruaga la que «privatizó» Valdecilla cuando era consejera de Sanidad y vicepresidenta en 2013.

«La presidenta está escondida y anestesiada, solo aparece para insultar y mentir. Es débil y sin liderazgo. Estamos en las peores manos», concluyó.