Pedro Casares, durante su intervención en el comité regional. A la izquierda, Agustín Molleda. Roberto Ruiz

Casares acusa a Buruaga de «chantajear» a los alcaldes y de «hacer negocio» con la salud

El secretario general del PSOE no menciona el 'caso Molleda' durante su intervención en el comité regional de su partido

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:08

Dirigentes y diputados del sector crítico zuloaguista no acudieron finalmente al comité regional del PSOE como acto de protesta, al entender que Pedro Casares iba ... a convertir este encuentro en una defensa a ultranza de Agustín Molleda, su secretario de Organización, quien consiguió plaza fija en el Ayuntamiento de Cartes mientras era alcalde. Sin embargo, Casares no mencionó ni una sola vez a Molleda. No le dedicó ni un solo segundo pese a que el asunto ha cruzado la frontera política para llegar a los tribunales. Su intervención ante el centenar de delegados socialistas se centró única y exclusivamente en un ataque feroz a la presidenta de Cantabria y al Gobierno del PP. El líder del PSOE acusó a María José Sáenz de Buruaga, entre otras cosas, de «chantajear» a los alcaldes con el Presupuesto y de «hacer negocio» con la salud de los cántabros.

