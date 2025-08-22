El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El delegado del Gobierno, este jueves en Suances, durante la visita al stand itinerante del Incibe. DM

Casares y Agüeros se enzarzan a cuenta de la quita de la deuda que Hacienda cerrará en septiembre

El delegado del Gobierno afirma que Cantabria será, porcentualmente, de las autonomías que más se beneficiarán y el consejero habla de una «maniobra trilera»

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:11

El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero tiene la intención de dejar cerrado el proceso para asumir parte de la deuda generada por ... las comunidades autónomas tras la crisis económica de 2008 el próximo mes de septiembre. Aunque es fruto del pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con los separatistas, esta quita se extenderá a todos los territorios. En el caso de Cantabria, salvo cambios, ascenderá a 809 millones de euros, el 24% del pasivo regional a cierre de 2023. A unas semanas para que se reactive el debate y con el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga cerrado en banda a una negociación que, según entiende la popular, beneficia especialmente a Cataluña, el delegado del Gobierno y líder del PSOE autonómico, Pedro Casares señaló ayer que Cantabria saldrá especialmente bien parada de este traspaso de deuda de las regiones al Estado. Aseguró que la comunidad será una de las que «más se va a beneficiar» de esa quita en términos porcentuales, una «extraordinaria noticia para los cántabros».

