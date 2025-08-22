Casares y Agüeros se enzarzan a cuenta de la quita de la deuda que Hacienda cerrará en septiembre

El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero tiene la intención de dejar cerrado el proceso para asumir parte de la deuda generada por ... las comunidades autónomas tras la crisis económica de 2008 el próximo mes de septiembre. Aunque es fruto del pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con los separatistas, esta quita se extenderá a todos los territorios. En el caso de Cantabria, salvo cambios, ascenderá a 809 millones de euros, el 24% del pasivo regional a cierre de 2023. A unas semanas para que se reactive el debate y con el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga cerrado en banda a una negociación que, según entiende la popular, beneficia especialmente a Cataluña, el delegado del Gobierno y líder del PSOE autonómico, Pedro Casares señaló ayer que Cantabria saldrá especialmente bien parada de este traspaso de deuda de las regiones al Estado. Aseguró que la comunidad será una de las que «más se va a beneficiar» de esa quita en términos porcentuales, una «extraordinaria noticia para los cántabros».

En ese sentido, el socialista pidió a los representantes de otras formaciones que se han mostrado críticos con la medida que no se dejen «llevar por intereses partidistas». «Nosotros vamos a seguir trabajando desde el Gobierno de España en mejorar la financiación autonómica», reafirmó Casares, que además recordó que en 2026 «Cantabria va a volver a ser la comunidad autónoma con mayor financiación por habitante de todo» el país y, también, la que «más va a ver mejorada su financiación autonómica, casi un 8%» con respecto a 2025.

Solo unas horas tardó el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, en salir a dar su versión alternativa. El popular afirmó que «ni Cantabria ni ninguna comunidad autónoma gana» con el pacto de Sánchez y ERC y que se trata de una «maniobra trilera que solo benéfica a Sánchez. Con esta cesión al independentismo, consigue un balón de oxígeno para mantenerse unos meses más en el poder, ahora que cada vez se estrecha más el cerco judicial en su entorno».

Con los datos en la mano, según Agüeros, la otra gran beneficiada, según el titular de Economía cántabro, sería Cataluña, frente a Cantabria, que sería la segunda autonomía más perjudicada en la propuesta del Gobierno central. Es cierto que, con esa condonación de 809 millones, Cantabria está a la cola tras La Rioja, pero en términos absolutos –porque son las autonomías más pequeñas–. La más beneficiada en montante total será Andalucía, con 18.791 millones, 1.600 millones más que la Generalitat de Cataluña.

Como subrayó el consejero, esa deuda de las autonomías «no desaparece por arte de magia», sino que la asume el Estado: «Si en el cálculo inicial la condonación sería de 400 euros por cántabro, una vez aplicado el sistema, los cántabros pasarán a deber 523 euros más como españoles».

Visita al Incibe

Casares se pronunció así durante una visita al stand itinerante del Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad) de Suances. El delegado del Gobierno, Casares, que ha realizado la visita al stand informativo situado en el centro cultural San José Fundación Quintana acompañado por el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, ha destacado que «pretende informar a la ciudadanía para tener experiencias seguras en la red y evitar las frecuentes estafas que sufren».

Así, ha afirmado que desde el Gobierno de España es «concienciar» y por eso, ha agradecido al Incibe y al ayuntamiento de Suances la puesta en marcha de este stand informativo. En este sentido, Casares ha hecho un llamamiento «para que entre todos redoblemos esos esfuerzos para que la red sea una oportunidad y no una amenaza».