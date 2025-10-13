Casares, sobre la obtención de la plaza de Agustín Molleda en Cartes: «No veo polémica» El líder de los socialistas ha cerrado filas para defender a su secretario de Organización del partido y asegura que el procedimiento utilizado para estabilizar el puesto de trabajo del exalcalde fue «legal, transparente y totalmente ético»

El líder de los socialistas cántabros, Pedro Casares, ha insistido este lunes que el no ve «ninguna polémica» en el proceso de consecución de la plaza de jefe de mantenimiento municipal que estabilizó el actual secretario regional de Organización del PSOE, Agustín Molleda, cuando era alcalde de Cartes. Según ha subrayado el socialista el proceso es «totalmente legal» y ha afirmado que «el tiempo pone a cada uno en su lugar», con respecto a las voces que han criticado la acción del exregidor de Cartes a la hora de estabilizar su puesto y el de su hermana en el consistorio.

Según recoge EFE, el lider de los socialistas cántabros ha vuelto a mostrar todo su apoyo a su secretario regional de Organización, afirmando que el cuestionado proceso para consolidar los puestos de trabajo ha sido limpio. «Se lo dice una persona que pasó por ese procedimiento de que algunos querían juzgar lo que es totalmente legal, lo que es totalmente transparente, lo que es totalmente ético, que es la defensa de los derechos de los trabajadores de este país, de Cantabria y, por supuesto, del Ayuntamiento de Cartes», ha dicho Casares, quien ha recalcado su «total apoyo» a Molleda, a preguntas de los medios de comunicación, tras una visita a la sede de la DGT, en Santander.

«Totalmente transparente»

El secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno en la comunidad autónoma ha señalado que este proceso se remonta a 2022 y que fue «totalmente transparente» y en base a un mandato legal para recudir la interinidad en las administraciones públicas.

Preguntado si cree que la información ha podido ser «fuego interesado» desde el PSOE, el líder socialista ha respondido que desconoce de dónde el origen de esta información y ha recalcado que no va a contribuir al «desgaste público del partido en medios de comunicación».

Por tanto, ha avanzado, no va a contestar públicamente a ningún compañero a través de los medios de comunicación, sino en los foros internos que el PSOE tiene habilitados para el diálogo.

¿Fuego amigo? «La gente está cansada, está harta de enfrentamientos internos y no vale todo para hacer política interna en un partido» Pedro Casares Secretario general del PSOE en Cantabria

«La gente está cansada, está harta de enfrentamientos internos y no vale todo para hacer política interna en un partido. Por tanto, no voy a hacer ninguna consideración pública y sí lo haré en los órganos internos del PSOE», ha incidido.

Además, ha subrayado que los políticos tienen derechos, «como el resto de los ciudadanos», y ha abogado por ejercer la política «libremente» sin que vaya en detrimento de las personas, porque, en caso contrario, cree que solamente «los que tengan recursos o gente que tenga la vida resuelta podrán participar en política».

Casares cree en «una democracia madura» en la que se pueda estar en política y volver «sin miedo» a un puesto de trabajo

Y ha señalado que en el proceso de estabilización de Cartes hubo 26 trabajadores que se acogieron. «Todos ellos, un dato muy relevante, estaban trabajando en el Ayuntamiento de Cartes antes de la llegada a la Alcaldía de Agustín Molleda. No les contrató él, ya llevaban trabajando, algunos 10, 11 o 12 años», ha incidido